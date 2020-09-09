Шмыгаль внес Зеленскому представление на назначение Тихонова гендиректором "Укроборонпрома"– СМИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначении генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве

Дословно: "Премьер уже подал представление".

Детали: По словам собеседника, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.

Напомним: В начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил планы уйти с поста руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения.