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Шмыгаль внес Зеленскому представление на назначение Тихонова гендиректором "Укроборонпрома"– СМИ

Среда, 9 сентября 2020, 20:48
Шмыгаль внес Зеленскому представление на назначение Тихонова гендиректором Укроборонпрома– СМИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначении генеральным директором "Укроборонпрома" Сергея Тихонова, который в настоящее время возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве

Дословно: "Премьер уже подал представление".

Детали: По словам собеседника, гендиректором "Укроборонпрома" предлагается назначить Сергея Тихонова.

Напомним: В начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил планы уйти с поста руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения.

Темы: УкроборонпромШмыгальЗеленский
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