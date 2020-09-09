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Шмигаль вніс Зеленському подання на призначення Тихонова гендиректором "Укроборонпрому" – ЗМІ

Середа, 9 вересня 2020, 20:48
Шмигаль вніс Зеленському подання на призначення Тихонова гендиректором Укроборонпрому – ЗМІ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який в даний час очолює департамент безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді

Дослівно: "Прем'єр вже зробив подання".

Деталі: За словами співрозмовника, гендиректором "Укроборонпрому" пропонується призначити Сергія Тихонова.

Нагадаємо: На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкроборонпромШмигаль Зеленський
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