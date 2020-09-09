Шмигаль вніс Зеленському подання на призначення Тихонова гендиректором "Укроборонпрому" – ЗМІ
Середа, 9 вересня 2020, 20:48
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який в даний час очолює департамент безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді
Дослівно: "Прем'єр вже зробив подання".
Деталі: За словами співрозмовника, гендиректором "Укроборонпрому" пропонується призначити Сергія Тихонова.
Нагадаємо: На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.