Шмигаль вніс Зеленському подання на призначення Тихонова гендиректором "Укроборонпрому" – ЗМІ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який в даний час очолює департамент безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі президента.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді

Дослівно: "Прем'єр вже зробив подання".

Деталі: За словами співрозмовника, гендиректором "Укроборонпрому" пропонується призначити Сергія Тихонова.

Нагадаємо: На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.