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Пожар на Луганщине: огонь распространился на 10 000 гектарів. 4 человека погибли, еще 3 госпитализированы

Четверг, 1 октября 2020, 07:32
Пожар на Луганщине: огонь распространился на 10 000 гектарів. 4 человека погибли, еще 3 госпитализированы

За сутки пожар на Луганщине распространилась почти 10 000 гектаров. Четыре человека погибли, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.

Источник: Луганская областная военно-гражданская администрация

Прямая речь главы области Сергея Гайдая: "Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 000 гектаров в сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. Какие это создает угрозу понятно. К сожалению, четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгораний установит следствие. Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия. Спасибо за героизм пожарным и всем, кто протянул руку помощи Луганщине".

Детали: По состоянию на 7:00 утра 1 октября во Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64.

Эвакуированы и временно размещены в школах города Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.

 Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.

Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники.

Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.

В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.

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Темы: Луганская областьпожар
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