Пожар на Луганщине: огонь распространился на 10 000 гектарів. 4 человека погибли, еще 3 госпитализированы
За сутки пожар на Луганщине распространилась почти 10 000 гектаров. Четыре человека погибли, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.
Источник: Луганская областная военно-гражданская администрация
Прямая речь главы области Сергея Гайдая: "Ситуация очень сложная - пожар распространился почти на 10 000 гектаров в сутки. В огненном круге оказались 11 поселков, в том числе, в непосредственной близости от Северодонецка. Какие это создает угрозу понятно. К сожалению, четыре человека погибли, один из них - лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Причины возгораний установит следствие. Прокуратурой области возбуждены уголовные производства по ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Продолжаются неотложные следственные действия. Спасибо за героизм пожарным и всем, кто протянул руку помощи Луганщине".
Детали: По состоянию на 7:00 утра 1 октября во Луганской области зафиксировано 146 пожаров, из них ликвидировано - 82, продолжается тушение - 64.
Эвакуированы и временно размещены в школах города Северодонецка около 85 человек. Сейчас угрозы областному центру нет.
Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами, неустойчивых направлений.
Всего к тушению пожаров привлечено 1229 человек личного состава и 204 единицы техники.
Справка: По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 1 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, 1 октября порывы ветра до 20 м/с, в остальные дни ветер 3-12 м/с. Температура воздуха днем от 17 до 25 градусов.
В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.
Что было раньше:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства. Известно около на пожарах три человека погибли, еще трое госпитализированы.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.