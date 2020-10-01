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У Зеленского отреагировали на луганские пожары: вспомнили о роли боевиков в этом

Четверг, 1 октября 2020, 10:41
У Зеленского отреагировали на луганские пожары: вспомнили о роли боевиков в этом

В офисе президента Владимира Зеленского учли информацию, что причиной пожаров в Луганской области могли стать обстрелы боевиков. Также в ОП пристыдили депутатов, которые выступали против увеличения расходов на МВД в бюджете на 2021 год, говорят, что таким образом нардепы выступают против увеличения расходов на ГСЧС.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня.

Приняли к сведению сообщение генерального прокурора Ирины Венедиктовой об уголовных производствах, начатых по факту пожаров.

Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения".

Детали: У Зеленского также заявили, что правительство должно оказать помощь всем пострадавшим от пожаров: "без лишней бюрократии и в достаточном объеме".

В офисе президента добавили, что в бюджете на 2021 год должны "учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства". В частности, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом в ОП заявили, что призывы к экономии за счет спасателей, которые звучали в парламенте, расценивают "как особо безответственные и циничные, которые могут только навредить государству".

Также у президента отметили, что спасателям уже удалось потушить десятки очагов возгорания, а "сил и средств для ликвидации пожаров хватает".

Утром 1 октября в Луганскую область вылетела правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

Что было раньше:

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийЛуганская областьпожар
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