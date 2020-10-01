Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось
В результате пожаров в Луганской области погибли 6 человек и госпитализированы 12 человек.
Источник: пресс-служба ГСЧС, Telegram премьера Дениса Шмыгаля, ОГП
Дословно ОГП: "По последним данным в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 6 человек, один из них - лесничий, 12 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек".
Детали: По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.
Сейчас пожарные продолжают тушить 64 пожара в природных экосистемах Луганской области. Ликвидация пожаров осложняется порывами ветра, которые распространяют огонь.
Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где пожары несут угрозу 22 населенным пунктам.
Спасатели выделяют 6 основных очагов огня:
- №1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га.
- № 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га.
- № 3, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га).
- № 4 вблизи с.Вильховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.
- № 5 возле с.Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.
- № 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.
Кроме того, на окраине Северодонецка спасатели тушат пожар на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий.
Сообщается, что пожары на заводе антисептиков (где хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (там хранится 280 кг хлора). Сейчас распространения огня в сторону Северодонецка нет.
Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники, в том числе 2 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС.
Шмыгаль сообщил, что правительство выделит средства из резервного фонда госбюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается.
Что было раньше:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства. Известно около на пожарах три человека погибли, еще трое госпитализированы.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
- В связи с сильным порывистым ветром на территории области есть угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.