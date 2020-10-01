Число жертв пожаров в Луганской области увеличилось

В результате пожаров в Луганской области погибли 9 человек и минимум 10 человек госпитализированы.

Источник: пресс-служба ГСЧС, Telegram премьера Дениса Шмыгаля, ОГП, "Интерфакс-Украина"

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой: "На сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные – после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц".

Детали: Ранее сообщалось, что в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 8 человек, один из них - лесничий.

Ранее в ГСЧ сообщали, что 10 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гектаров.

Сейчас пожарные продолжают тушить 64 пожара в природных экосистемах Луганской области. Ликвидация пожаров осложняется порывами ветра, которые распространяют огонь.

Самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где пожары несут угрозу 22 населенным пунктам.

Спасатели выделяют 6 основных очагов огня:

№1 между населенными пунктами Байдовка и Половинкино (Старобельский район) локализован на площади 8 га.

№ 2 между селами Песчаное, Нижнетеплое, Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 20 га.

№ 3, который возник вблизи Трехизбенки (Новоайдарский район) в результате сильного ветра (20 м/с) по лесным массивам распространился в Северодонецк (по данным лесхозов огнем пройдено около 8,8 тыс. га).

№ 4 вблизи с.Вильховое (Станично-Луганский район) огнем пройдено 200 га леса.

№ 5 возле с.Болотенное (Станично-Луганский район) возгорания свыше 6 га камыша и сухой растительности.

№ 6 вблизи сел Лобочеве, Геевка (Станично-Луганский район) произошел лесной пожар на площади 300 га.

Кроме того, на окраине Северодонецка спасатели тушат пожар на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий.

Сообщается, что пожары на заводе антисептиков (где хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (там хранится 280 кг хлора). Сейчас распространения огня в сторону Северодонецка нет.

Всего к тушению привлечены 1 тыс. 247 человек и 209 ед. техники, в том числе 2 самолета АН-32 П и 2 вертолета ГСЧС.

Шмыгаль сообщил, что правительство выделит средства из резервного фонда госбюджета для помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожаров в Луганской области. Сумма ущерба еще устанавливается.

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