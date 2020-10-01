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КС вместе с ОАСК блокируют проверку конфликта интересов в решениях по НАБУ

Четверг, 1 октября 2020, 16:25

Конституционный Суд не предоставляет необходимые документы для проверки возможного конфликта интересов в своих решениях, касающихся Национального антикоррупционного бюро.

Источникинтервью главы Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова УП; реестр судебных решений

Прямая речь Новикова: "Есть заявления, в том числе, обличителей (коррупции – УП), других антикоррупционных органов, чтобы мы проверили наличие конфликта интересов в Конституционном Суде.

Решение Конституционного суда по указу президента о назначении Сытника (директора НАБУ – УП) и по закону по НАБУ – это фактически решение по одному и тому же вопросу. По закону 6 судей заявили о конфликте интересов. По указу – не заявили о конфликте интересов.

Когда мы запрашиваем у главы Конституционного Суда: дайте нам заявления о конфликте интересов, Конституционный Суд оспаривает в Окружной админсуд. И ОАСК запрещает нам брать эти документы. Поэтому явно есть какая ситуация напряженная.

Наша цель - снять этот вопрос вообще. Разобраться, посмотреть заявления и сказать: да, здесь был конфликт интересов, а здесь нет, здесь нет вопросов в Конституционный Суд. Но КС почему не предоставляет эти документы, в связи с чем возникают сомнения в его решениях".

Детали: 24 сентября Окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК.

Предписание вынесли из-за того, что Нацагентство требовало предоставить копии заявлений судей КС о конфликте интересов, а Конституционный Суд этого не сделал.

КС просит отменить это предписание. До того, как ОАСК решит дело по существу, он согласился временно приостановить действие претензий НАПК.

Предыстория:

  • Конституционный Суд в августе 2020 года признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.
  • КС пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Сытника.
  • Позже, в сентябре, еще одним решением КС признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ.

Украинская правда
Темы: КСНАБУОАСК


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