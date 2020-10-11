Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Коронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли

Воскресенье, 11 октября 2020, 08:38

За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 11 октября

Детали: Больше всего новых заражений – на Харьковщине, там коронавирус диагностировали еще у 593 человек, при этом 10 больных умерли.

Вторым регионом по количеству новых случаев является столица. Так, в Киеве в субботу у 502 человек тест на Covid-19 оказался положительным. Также от коронавируса за сутки умерли 12 киевлян.

В Хмельницкой области за сутки – 328 заражений и 2 смерти.

Еще 302 случая коронавируса обнаружили на Житомирщине, в области в субботу два человека с диагнозом Covid-19 умерли.

 

Также сообщается, что в течение суток выздоровели 937 человека.

Напомним: 9 октября в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 - выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаКоронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли

Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19

Представитель ЦИК: на Донбассе состоятся выборы в районные рады

фото, видеоБелорусских политзаключенных временно выпустили из камер для встречи с Лукашенко

фотоУкраинские бойцы провели совместные с Великобританией военные учения на эсминце

фотоСеверная Корея показала новую межконтинентальную баллистическую ракету

Все новости...
коронавирус
Трамп больше не заражает коронавирусом – врач президента
"Иногда мы спали по три часа". Как работает штаб противодействия коронавируса во Львове
Пандемия: второй день подряд выявляют более 350 тысяч больных
Последние новости
08:38
таблицаКоронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли
08:21
Погода в Украине: в ближайшие дни – почти по-летнему тепло
08:00
Главные новости субботы и ночи: "перемирие" в Карабахе, антирекорды COVID-19
07:26
Возле Водяного враг стрелял из гранатомета – ООС
06:17
Трамп больше не заражает коронавирусом – врач президента
04:52
Пандемия: второй день подряд выявляют более 350 тысяч больных
04:22
Украина поднялась на 10 место в мире по числу новых случаев COVID-19
03:36
Боевики "Талибана" поддержали Трампа на выборах
02:32
Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в очередных обстрелах
01:11
Полиция рассказала, сколько получила заявлений о нарушениях в ходе избирательного процесса
Все новости...