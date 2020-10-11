Коронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли
За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли.
Источник: данные СНБО по состоянию на утро 11 октября
Детали: Больше всего новых заражений – на Харьковщине, там коронавирус диагностировали еще у 593 человек, при этом 10 больных умерли.
Вторым регионом по количеству новых случаев является столица. Так, в субботу в Киеве у 502 человек тест на Covid-19 оказался положительным. Также от коронавируса за сутки умерли 12 киевлян.
В Хмельницкой области за сутки – 328 заражений и 2 смерти.
Еще 302 случая коронавируса обнаружили на Житомирщине, в области в субботу два человека с диагнозом Covid-19 умерли.
Также сообщается, что в течение суток выздоровели 937 человека.
Всего в Украине уже 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113 507 пациентов выздоровели. Проведено 2 582 768 тестирования методом ПЦР.
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Напомним: По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.
9 октября в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 - выздоровели.