Коронавирус в Украине обнаружили еще у 4768 человек, 85 зараженных умерли

За прошедшие сутки, 10 октября, в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 11 октября

Детали: Больше всего новых заражений – на Харьковщине, там коронавирус диагностировали еще у 593 человек, при этом 10 больных умерли.

Вторым регионом по количеству новых случаев является столица. Так, в субботу в Киеве у 502 человек тест на Covid-19 оказался положительным. Также от коронавируса за сутки умерли 12 киевлян.

В Хмельницкой области за сутки – 328 заражений и 2 смерти.

Еще 302 случая коронавируса обнаружили на Житомирщине, в области в субботу два человека с диагнозом Covid-19 умерли.

Также сообщается, что в течение суток выздоровели 937 человека.

Всего в Украине уже 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113 507 пациентов выздоровели. Проведено 2 582 768 тестирования методом ПЦР.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии



Как не платить за тестирование и лечение COVID-19. Интервью главного санитарного врача Виктора Ляшко

Напомним: По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

9 октября в Украине обнаружили 5728 случаев коронавируса, 108 человек умерло, 1920 - выздоровели.