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Коронавирус: в Минздраве назвали регионы с наибольшей заполненностью больниц

Воскресенье, 11 октября 2020, 11:45

Наиболее напряженная ситуация с заполнением больниц больными COVID-19 в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской областях и в столице.

Источник: министр здравоохранения Украины Максим Степанов на воскресном брифинге

Прямая речь: "Наиболее напряженная ситуация с точки зрения коечного фонда (наполненности наших больниц) – в Донецкой, Одесской областях, в городе Киев, в Харьковской области. То есть, те регионы, где у нас сейчас регистрируется большое количество новых случаев. Также Сумская область".

Детали: Он добавил, что больше всего новых больных выявлено в Харьковской области - 593, в том числе в Харькове 411, в Киеве - 502, в Хмельницкой - 328, в Житомирской области - 302 и в Ровенской области - 234.

Глава Минздрава рассказал, что в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на данный момент находится 19 404 пациентов.

Напомним: 10 октября в Украине зафиксировали еще 4768 случаев Covid-19, 85 человек умерли. Больше всего заражений - на Харьковщине и в Киеве.

По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире. Динамика пандемии

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Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусДонецкая областьКиевХарьковская областьМинздрав


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