В центре Киева прошла акция за права ЛГБТ

Около Дворца спорта в центре Киева в воскресенье около сотни человек устроили акцию за права ЛГБТ.

Источник: Суспільне

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Детали: Акция приурочена к Международному дню каминг-аута.

Участники выразили протест из-за прекращения трансляции радужного флага на ТРЦ "Гулливер" после угроз праворадикалов.

ЛГБТ-активисты в обращении к партии "Национальный корпус" заявили, что среди "азовцев" есть представители ЛГБТ, однако они не могут открыто об этом говорить из-за запугиваний.

К ТРЦ "Гулливер" вышли также противники акции ЛГБТ, представители "Нацкорпуса" и "Традиции и порядка".

Между участниками акций стоял кордон из правоохранителей.

Что предшествовало: 9 октября общественная организация KyivPride сообщила, что показ прайд-флага на ТРЦ "Гулливер" будет прекращен из-за угрозы "праворадикальной настроенных ксенофобов".

PR-директор ТРЦ "Гулливер" Татьяна Атаджанова открестилась от решения и сообщила, что радужный флаг сняли не они, а рекламное агентство "Соль".

8 октября вечером под киевским ТРЦ "Гулливер" состоялась акция протеста, в ходе которой националисты предложили заменить ЛБГТ-флаг на изображение в память погибших в катастрофе Ан-26 в Харьковской курсантов и офицеров.