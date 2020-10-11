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У центрі Києва пройшла акція за права ЛГБТ

Неділя, 11 жовтня 2020, 22:29
KyivPride

Біля Палацу спорту в центрі Києва у неділю близько сотні людей влаштували акцію за права ЛГБТ.

Джерело: Суспільне

 
Всі фото - KyivPride

Деталі: Акція приурочена до Міжнародного дня камінг-ауту.

Учасники висловили протест через припинення трансляції веселкового прапора на ТРЦ "Гулівер" після погроз праворадикалів.

ЛГБТ-активісти у зверненні до партії "Національний корпус" заявили, що серед "азовців" є представники ЛГБТ, проте вони не можуть відкрито про це говорити через залякування.

 

Під ТРЦ "Гулівер" вийшли також противники акції ЛГБТ, представники "Нацкорпусу" та "Традиції і порядку".

 

Між учасниками акцій стояв кордон із правоохоронців.

Що передувало: 9 жовтня громадська організація KyivPride повідомила, що показ прайд-прапору на ТРЦ "Гулівер" буде припинено через погрози "праворадикально налаштованих ксенофобів".

PR-директор ТРЦ "Гулівер" Тетяна Атаджанова відхрестилася від рішення та повідомила, що веселковий прапор зняли не вони, а рекламна агенція "Соль".

8 жовтня увечері під київським ТРЦ "Гулівер" відбулася акція протесту, в ході якої націоналісти запропонували замінити ЛБГТ-прапор на зображення у пам’ять загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині курсантів та офіцерів.

Теми: ЛГБТакціїКиїв


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