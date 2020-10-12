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В Украине ужесточили ограничения в большинстве областных центров: новые зоны

Понедельник, 12 октября 2020, 08:28

В Украине с полуночи начали действовать новые зоны эпидемической опасности, согласно которым ужесточаются меры адаптивного карантина.

Источник: решение комиссии ТЭБ и ЧС, министр Кабинета министров Олег Немчинов

Детали: С 00 часов 00 минут 12 октября (понедельник) начало действовать новое эпидемическое зонирование, которое Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила 9 октября.

 

В оранжевой зоне запрещена работа развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-клубов, учреждений культуры и детских лагерей, работа ресторанов в ночное время, работа хостелов, плановые операции, а массовые мероприятия ограничены 100 людьми.

В частности, такие ограничения касаются теперь столицы Киев, также в оранжевой зоне Харьков, Львов, Одесса, Николаев, Ужгород, Ровно, Житомир, Винница, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Полтава, Чернигов, Черкассы, Черновцы и много других городов и районов.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров и заведений питания.

В Каневе и Сумах, которые в "красной зоне", дополнительно введены ограничения на:

1) регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом в городском сообщении, кроме частного и рабочего транспорта, а также посадки пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

2) посещение учебных заведений соискателями образования;

3) работа кинотеатров, ресторанов, кафе, ТРЦ, спортивных залов, предприятий торговли, за исключением торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, агротоварами. Могут оказывать услуги банки, автозаправки и автосервисы, почта, доставка еды.

4) посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно) , центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.



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