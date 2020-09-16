Кабмин изменил критерии для введения "красных" зон

"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства 16 сентября

Прямая речь Шмыгаля: "Установление в регионе "красного" уровня, так называемого локдауна фактически региона, будет рассматриваться в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19".

Детали: По словам Степанова, суть изменений заключается в том, что "красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае:

загруженности более 70% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд,

превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 более чем в 5 раз.

Противоэпидемические ограничения и их количество на территории "красных" зон будут определяться совместным решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС из перечня, определенного постановлением Кабмина.

Степанов пояснил, что это может быть, как одномоментное закрытие всех сфер, так и постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышке болезни.

Министр здравоохранения также добавил, что в регионах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнем будут запрещать посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем коронавируса, будет отправлено более 50% класса.

А полный запрет работы образовательных учреждений на территории региона с "красным" уровнем будет приниматься только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.

Кроме того, на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.

Ранее "красный" уровень вводился в случае загруженности более 75% количества коек.

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