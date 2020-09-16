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Кабмин изменил критерии для введения "красных" зон

Среда, 16 сентября 2020, 14:35
Кабмин изменил критерии для введения красных зон
Фото с сайта Кабмина

"Красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить при 5-кратном превышении средней по стране заболеваемости COVID-19 и заполненности 70% коек в больницах в течение 5 дней.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства 16 сентября

Прямая речь Шмыгаля: "Установление в регионе "красного" уровня, так называемого локдауна фактически региона, будет рассматриваться в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19". 

Детали: По словам Степанова, суть изменений заключается в том, что "красный" уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС в случае:

загруженности более 70% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд,

превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 более чем в 5 раз.

Противоэпидемические ограничения и их количество на территории "красных" зон будут определяться совместным решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС из перечня, определенного постановлением Кабмина.

Степанов пояснил, что это может быть, как одномоментное закрытие всех сфер, так и постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышке болезни.

Министр здравоохранения также добавил, что в регионах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнем будут запрещать посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляцию из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем коронавируса, будет отправлено более 50% класса.

А полный запрет работы образовательных учреждений на территории региона с "красным" уровнем будет приниматься только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.

Кроме того, на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.

Ранее "красный" уровень вводился в случае загруженности более 75% количества коек.

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Предыстория:

  • Шмыгаль прогнозирует, что до конца сентября – начала октября в Украине ежедневно будет 3000 больных COVID-19.
  • Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября 2020 года.
  • Кабмин также принял решение на месяц запретить въезд иностранцам с полночи 28 августа.
  • Украина ушла на карантин в марте 2020 года. Летом Кабмин принял решение о переходе к адаптивному карантину: ограничения действовали только для регионов с наибольшим количеством больных на коронавирус. Сейчас в Украине действует разделение на зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" в зависимости от количества больных COVID-19. Для каждой из зон расписаны ограничения и правила.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Кабинет министровкарантинкоронавирус
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