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Беларусь: сотни задержанных, насилие, водометы и светошумовые гранаты

Воскресенье, 11 октября 2020, 19:43

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы.

Источник: TUT.BY, правозащитный центр "Весна", РИА Новости

 

Детали: Правозащитный центр "Весна" публикует имена задержанных. По состоянию на 20:00 в списке уже более 300 фамилий, он постоянно дополняется. Большинство людей было задержано в Минске.

Как пишет TUT.BY, для разгона акций протеста в столице Беларуси в воскресенье неоднократно применялись водометы, также использовались светошумовые гранаты.

Так, водомет работал по людям на пересечении Немиги и Романовской Слободы.

 

На пересечении Машерова и Гвардейской ОМОН массово и жестко задерживал людей. Сначала по протестующим отработали водометы, после люди в шлемах начали активно бить демонстрантов дубинками.

Также силовики применили водометы против колонны протестующих на Немиге и на "Пушкинской".

У станции метро "Пушкинская" произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа. После того, как силовики задержали нескольких людей и начали бить как минимум одного человека дубинками, в их сторону полетели предметы, в том числе бутылки, также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками. В результате люди в шлемах и балаклавах погрузились в свой микроавтобус и уехали.

Издание пишет, что столько насилия на белорусских улицах не было с ночи 11 на 12 августа.

 

Жестокое задержание произошло на Романовской Слободе. Мужчину, лежащего на земле, держали трое неизвестных в балаклавах. В этот момент четвертый неизвестный в балаклаве с разгона ударил лежащего на земле человека ногой по голове.

Также недалеко от ТЦ "Корона" неизвестные в балаклавах и шлемах избивали дубинками лежащего на земле человека.

Недалеко от "Пушкинской" неизвестные в балаклавах и шлемах, а также ОМОН пытались попасть в проезжающий мимо автомобиль.

Как и в прошлое воскресенье, в автобусе, который перевозит ОМОН и неизвестных в балаклавах, бело-красно-белый флаг положили на ступеньках в качестве коврика.

Неизвестные в балаклавах выломали дверь в хостеле на Притыцкого, куда забежали демонстранты. Через некоторое время из подъезда начали грубо выводить людей.

В ГУВД подтвердили РИА "Новости" использование против демонстрантов водометов и светошумовых гранат.

Сообщается, что в Минске неизвестные задержали несколько волонтеров Красного Креста.

Также в воскресенье были задержаны около трех десятков сотрудников СМИ, работающих на маршах. В Минске прессу доставляли в Октябрьское РУВД "для проверки документов". Ближе к 17 часам начали выпускать первых журналистов.

В МВД страны сказали, что пока не могут прокомментировать причины задержания журналистов.

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Украинская правда
Темы: Беларусьакции


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