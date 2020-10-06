Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп сравнил COVID-19 с гриппом: Facebook удалил пост, а Twitter скрыл

Вторник, 6 октября 2020, 23:31
Трамп сравнил COVID-19 с гриппом: Facebook удалил пост, а Twitter скрыл

Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Источник: BBC, "Голос Америки"

Детали: Трамп написал, что США "научились жить" с гриппом, "точно так же, как мы учимся жить с Covid, который большинству населения менее смертоносный".

Энди Стоун, менеджер по коммуникациям с политикой в ​​Facebook, объяснил решение компании убрать это сообщение: "Мы удаляем неправдивую информацию о серьезности Covid-19 и удалили это сообщение".

Администрация Twitter также отреагировала на аналогичную запись Трампа. Платформа скрыла твит президента США из-за нарушения правила о распространении потенциально вредоносной информации. Однако пользователи все еще могут прочесть твит, над которым стоит метка с предупреждением, нет комментириев, лайков и ретвитов.

 

Врач Белого дома Шон Конли заявил, что президент Дональд Трамп сообщает об "отсутствии у него симптомов" COVID-19.

Прямая речь Конли: "Этим утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Первая его ночь дома была спокойной. И сегодня он нам сказал об отсутствии симптомов".

Справка: По состоянию на 6 октября в США умерли от коронавируса более 215 000 человек, а всего заражений насчитали почти 7,7 млн.

Что было раньше: Вечером 5 октября Трамп заявил, что чувствует себя "лучше, чем 20 лет назад" и выписывается из больницы. Впоследствии его переправили на вертолете в администрацию.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАкоронавирусэпидемиягрипп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Трамп
Украине, возможно, придется отдать часть территории, чтобы остановить войну – Трамп
Трамп рассказал, как его разговор с Путиным якобы отсрочил вторжение РФ в Украину
Трамп не признал вины по делу о секретных документах, суд не ограничил его в передвижении
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: