Трамп сравнил COVID-19 с гриппом: Facebook удалил пост, а Twitter скрыл
Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.
Источник: BBC, "Голос Америки"
Детали: Трамп написал, что США "научились жить" с гриппом, "точно так же, как мы учимся жить с Covid, который большинству населения менее смертоносный".
Энди Стоун, менеджер по коммуникациям с политикой в Facebook, объяснил решение компании убрать это сообщение: "Мы удаляем неправдивую информацию о серьезности Covid-19 и удалили это сообщение".
Администрация Twitter также отреагировала на аналогичную запись Трампа. Платформа скрыла твит президента США из-за нарушения правила о распространении потенциально вредоносной информации. Однако пользователи все еще могут прочесть твит, над которым стоит метка с предупреждением, нет комментириев, лайков и ретвитов.
Врач Белого дома Шон Конли заявил, что президент Дональд Трамп сообщает об "отсутствии у него симптомов" COVID-19.
Прямая речь Конли: "Этим утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Первая его ночь дома была спокойной. И сегодня он нам сказал об отсутствии симптомов".
Справка: По состоянию на 6 октября в США умерли от коронавируса более 215 000 человек, а всего заражений насчитали почти 7,7 млн.
Что было раньше: Вечером 5 октября Трамп заявил, что чувствует себя "лучше, чем 20 лет назад" и выписывается из больницы. Впоследствии его переправили на вертолете в администрацию.
Предыстория:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.