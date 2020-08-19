Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", но причастность украинцев к появлению российских наемников в Беларуси перед выборами отрицает.

Источник: комментарий Ермака для LB.ua

Прямая речь: "Я не могу комментировать какие бы то ни было операции украинских спецслужб, ведь они являются секретными.

Офис президента Украины примет к сведению информацию, которая была распространена отдельными СМИ и в социальных сетях, о возможной причастности Службы безопасности Украины и ГУР МОУ и других государственных органов к процессуальному документированию появления российских наемников из числа граждан Украины на территории Республики Беларусь.

Однако очевидно, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ, а именно – в российской "Комсомольской правде" 6 августа.

Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания.

И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий.

Можно предположить, что некоторые внутренние силы также решили использовать эту дезинформационную кампанию против Украины в собственных целях накануне выборов.

А возможно, кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе, которое продолжается с 27 июля, и за это время мы не потеряли в боевых действиях ни одного украинского воина.

Что касается боевиков, участвовавших в войне на Донбассе, то президент Украины Владимир Зеленский решение руководства Беларуси отдать их России назвал странным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях. И Украина всегда будет делать все от нее зависящее, чтобы военные преступления этих и других людей были обязательно наказаны".

Детали: Ермака просили прокомментировать информацию СМИ о том, что украинские спецслужбы готовили операцию по задержанию наемников, воевавших на Донбассе, однако она сорвалась из-за утечки информации после совещания у президента Владимира Зеленского.

Также руководителя ОП спросили, соответствует ли действительности информация о том, что он предлагал перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с Россией по пленным. Ермак ответил: "Нет. Конечно, не соответствует".

На вопрос, действительно ли начальник ГУР Минобороны Василий Бурба требовал, чтобы все участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф, Ермак ответил: "Мне об этом ничего неизвестно. Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой – раскол украинского общества".

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