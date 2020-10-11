У Зеленского подтвердили, что он одобрил ранние каникулы и другие меры

Президент Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Накануне президент Украины собрал на совещание представителей ведомств, ответственных за здравоохранение в Украине, для консультаций по эпидемиологической ситуации.

Для уменьшения динамики заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 предложено усилить надзор за соблюдением карантинных мер в публичных местах и заведениях, и начать каникулы в школьных заведениях раньше.

Владимир Зеленский поддержал эти предложения и также отметил, что Министерство здравоохранения должно обеспечить больницы койками, кислородом и медикаментами, которые используются для помощи больным коронавирусной инфекцией".

Что предшествовало: 11 октября председатель медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий заявил, что на совещании у президента Владимира Зеленского был принят ряд решений по борьбе с эпидемией СOVID-19. При этом он не сообщил, когда состоялось совещание, а пресс-служба президента не сообщала ни о каких решениях.

По словам Радуцкого, было решено, что высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше.

Кроме того, в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания, а Верховной Раде предлагается ввести штраф для собственников помещений, куда пропустили людей без защитных масок.

В Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Радуцкий также сообщил, что президент приказал Минздраву увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Вечером в воскресенье и.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что МОН в понедельник направит рекомендательные письма всем заведениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября.