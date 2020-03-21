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Чемпионат мира по хоккею отменили

Суббота, 21 марта 2020, 23:39
Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 отменен из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: президент ИИХФ Рене Фазель, сообщает IIHF

Детали: ЧМ-2020 по хоккею должен быть с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Дата проведения следующего ЧМ пока неизвестна.

Прямая речь: "Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу".

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти областях: в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, а также в городе Киеве.
  • По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 21:00 21 марта в Украине подтверждено 47 случаев COVID-19.
  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.
  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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Темы: коронавирусспорт
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