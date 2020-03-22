Чемпионат мира по хоккею отменили

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Воскресенье, 22 марта 2020, 00:39

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 отменен из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: президент ИИХФ Рене Фазель, сообщает IIHF

Детали: ЧМ-2020 по хоккею должен быть с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Дата проведения следующего ЧМ пока неизвестна.

Прямая речь: "Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу".

Темы: коронавирус спорт


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