Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 отменен из-за пандемии нового коронавируса.

Источник: президент ИИХФ Рене Фазель, сообщает IIHF

Детали: ЧМ-2020 по хоккею должен быть с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Дата проведения следующего ЧМ пока неизвестна.

Прямая речь: "Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу".