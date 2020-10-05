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В Раде COVID-19 обнаружили в 75 людей, сотрудница секретариата умерла – СМИ

Понедельник, 5 октября 2020, 17:56

По состоянию на 5 октября в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. Одна сотрудница умерла.

Источник: Zn.ua со ссылкой на источники

Детали Издание отмечает, что COVID-19 обнаружили в 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.

Одна из сотрудниц секретариата Совета умерла.

Предыстория:

  • 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
  • Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19. В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
  • Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
  • 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.

Темы: Верховная Радакоронавирусэпидемия


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