По состоянию на 5 октября в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. Одна сотрудница умерла.

Источник: Zn.ua со ссылкой на источники

Детали Издание отмечает, что COVID-19 обнаружили в 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.

Одна из сотрудниц секретариата Совета умерла.

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