В Раде COVID-19 обнаружили у 75 человек, сотрудница секретариата умерла – СМИ
Понедельник, 5 октября 2020, 17:56
По состоянию на 5 октября в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. Одна сотрудница умерла.
Источник: Zn.ua со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что COVID-19 обнаружили в 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.
Одна из сотрудниц секретариата Рады умерла.
Upd. По данным источников "Украинской правды", в "Слуге народа" 8 активных случаев COVID-19.
Предыстория:
- 29 сентября пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.
- Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19. В тот же день заболел нардеп "Слуги народа" Жан Беленюк.
- Недавно в Раду вернулась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая преодолела коронавирус.
- 30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки COVID-19 среди нардепов.