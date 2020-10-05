По состоянию на 5 октября в Верховной Раде коронавирус подтвердили у 75 человек. Одна сотрудница умерла.

Источник: Zn.ua со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что COVID-19 обнаружили в 49 народных депутатов и 26 сотрудников аппарата парламента.

Одна из сотрудниц секретариата Рады умерла.

Upd. По данным источников "Украинской правды", в "Слуге народа" 8 активных случаев COVID-19.

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