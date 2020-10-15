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Зеленский может уволить из офиса президента давнего друга семьи – источники

Четверг, 15 октября 2020, 09:57

Из офиса президента после местных выборов могут уволить первого заместителя главы офиса президента и давнего друга семьи Владимира Зеленского Сергея Трофимова.

Источник: статья УП "Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского"

Дословно: "На прямой вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник Ермака Михаил Подоляк ответил: "Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком - УП) и Сергеем Нахмановичем (Шефиром - УП)".

В то же время все опрошенные нами источники во фракции "Слуги народа", Кабмине и Офисе президента уверяют, что будущее Трофимова "висит на волоске". Мол, если бы не личные отношения с Зеленским, его бы уже не было в Офисе".

Детали: "Украинская правда" пыталась встретиться с Трофимовым, чтобы поговорить о ситуации в ОПУ, однако он в последний момент отменил встречу.

Отмечается, что у Трофимова не сложились отношения с главой ОП Андреем Ермаком.

Трофимов отвечает на Банковой за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

Неприязнь Ермака к Трофимову зародилась в мае, когда первый заместитель руководителя ОПУ в одном из интервью заявил, что согласился бы стать следующим руководителем Офиса вместо Ермака. В том же интервью он сказал, что скандальные "пленки Ермака" стали уязвимым ударом для президента.

Подоляк, которому Ермак поручил медийную политику Офиса президента, пояснил в разговоре УП, что Трофимов "должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов".

Прямая речь Подоляка: "Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть когда губер приезжает и говорит, что "вот у меня такая история", то Трофимов должен был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов самоустранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе не совсем понимают свой функционал".

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийАндрей Ермак


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