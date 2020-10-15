Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский может уволить из офиса президента давнего друга семьи – источники

Четверг, 15 октября 2020, 09:57
Зеленский может уволить из офиса президента давнего друга семьи – источники

Из офиса президента после местных выборов могут уволить первого заместителя главы офиса президента и давнего друга семьи Владимира Зеленского Сергея Трофимова.

Источник: статья УП "Войны на Банковой. Как Ермак съедает друзей Зеленского"

Дословно: "На прямой вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, советник Ермака Михаил Подоляк ответил: "Оценку Трофимову будет давать лично президент. Вместе с Андреем Борисовичем (Ермаком - УП) и Сергеем Нахмановичем (Шефиром - УП)".

В то же время все опрошенные нами источники во фракции "Слуги народа", Кабмине и Офисе президента уверяют, что будущее Трофимова "висит на волоске". Мол, если бы не личные отношения с Зеленским, его бы уже не было в Офисе".

Детали: "Украинская правда" пыталась встретиться с Трофимовым, чтобы поговорить о ситуации в ОПУ, однако он в последний момент отменил встречу.

Отмечается, что у Трофимова не сложились отношения с главой ОП Андреем Ермаком.

Трофимов отвечает на Банковой за региональную политику и является бывшим исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

Неприязнь Ермака к Трофимову зародилась в мае, когда первый заместитель руководителя ОПУ в одном из интервью заявил, что согласился бы стать следующим руководителем Офиса вместо Ермака. В том же интервью он сказал, что скандальные "пленки Ермака" стали уязвимым ударом для президента.

Подоляк, которому Ермак поручил медийную политику Офиса президента, пояснил в разговоре УП, что Трофимов "должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов".

Прямая речь Подоляка: "Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть когда губер приезжает и говорит, что "вот у меня такая история", то Трофимов должен был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов самоустранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе не совсем понимают свой функционал".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаЗеленскийАндрей Ермак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Офис президента
ОП о визите Зеленского на саммит НАТО: Все зависит от ситуации на поле боя
В ОП рассказали, как восстанавливается водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Татаров имеет влияние на различные силовые ведомства через "своих людей" – УП
Последние новости
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
Все новости...
Реклама: