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Зеленський може звільнити з офісу президента давнього друга сім’ї – джерела

Четвер, 15 жовтня 2020, 09:57

З офісу президента після місцевих виборів можуть звільнити першого заступника глави офісу президента і давнього друга сім’ї Володимира Зеленського Сергія Трофімова.

Джерело: стаття УП "Війни на Банковій. Як Єрмак з'їдає друзів Зеленського"

Дослівно: "На пряме запитання, чи можуть звільнити Трофімова після місцевих виборів, радник Єрмака Михайло Подоляк відповів: "Оцінку Трофімову буде давати особисто президент. Разом з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – УП) та Сергієм Нахмановичем (Шефіром – УП)".

У той же час всі опитані нами джерела у фракції "Слуги народу", Кабміні та Офісі президента запевняють, що майбутнє Трофімова "висить на волосинці". Мовляв, якби не особисті відносини із Зеленським, його б уже не було в Офісі".

Деталі: "Українська правда" намагалася зустрітися із Трофімовим, щоб поговорити про ситуацію в ОПУ, однак він в останній момент скасував зустріч. 

Відзначається, що у Трофімова не склалися стосунки із главою ОП Андрієм Єрмаком.

Трофімов відповідає на Банковій за регіональну політику і є колишнім виконавчим продюсером студії "Квартал 95". 

Неприязнь Єрмака до Трофімова зародилася у травні, коли перший заступник керівника ОПУ в одному з інтерв’ю заявив, що погодився б стати наступним керівником Офісу замість Єрмака. В тому ж інтерв’ю він сказав, що скандальні "плівки Єрмака" стали вразливим ударом для президента. 

Подоляк, якому Єрмак доручив медійну політику Офісу президента, пояснив у розмові УП, що Трофімов "повинен бути жорсткішим, чітко розуміти функціонал губернаторів".

Пряма мова Подоляка: "Трофімов повинен був посилювати губернаторів. Тобто коли губер приїжджає і каже, що "ось у мене така історія", то Трофімов мав бути на його стороні. Як я бачу, Трофімов самоусунувся від цієї проблеми. Губернатори бовтаються самі по собі, не зовсім розуміють свій функціонал".

Українська правда
Теми: Офіс президентаЗеленськийАндрій Єрмак


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