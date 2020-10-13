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Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Вторник, 13 октября 2020, 14:23
Тихановская объявила Лукашенко ультиматум

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.

Источник: ее телеграм-канал

Прямая речь:

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония — и с нас хватит. 25 октября мы объявляем Народный Ультиматум.

У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

  1. Лукашенко должен объявить об уходе.
  2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
  3. Все политзаключённые должны быть освобождены.

Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября".

Что предшествовало

  • В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны более 700 людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.
  • Позже Тихановськая заявила о новом этапе насилия над белорусским народом.
  • А в понедельник беларусские силовики разогнали мирный марш пенсионеров. После этого Тихановская заявила: "Сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров. Это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом. Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца - и добиться новых выборов".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТихановскаяЛукашенкоБеларусь
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