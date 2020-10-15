Россия вышла из консультаций по MH17 с Нидерландами и Австралией

Россия не видит смысла дальше участвовать в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами о крушении самолета рейса МН17 в 2014 году на востоке Украины после того, как Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека жалобу против РФ.

Источник: заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации

Детали: В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в июле 2014 года пассажирского самолета Боинг-777 "Малайзийских авиалиний" над Донбассом.

МИД РФ расценивает этот шаг "как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".

По утверждению российских дипломатов, Нидерланды сделали все, чтобы обвинить Россию, "с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой".

При этом РФ, по утверждению ведомства СЕргея Лаврова, желала полного и независимого расследования , "была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие, передала существенный объем ценных материалов, проливающих свет на произошедшее и опровергающих многие "выводы" следствия".

Дословно МИД РФ: "Когда мы в 2018 г.оду согласились на проведение трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, то исходили из того, что такие консультации будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы рейса МН17.

Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших.

В конечном итоге, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций, а прошло всего три раунда, Гаага выбрала другой путь, подав межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ.

Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге".

Другие подробности: В МИД РФ заявляют, что уже в других форматах будут продолжать "взаимодействие с компетентными органами Нидерландов, в том числе в деле исследования вопроса о незакрытии Украиной своего воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта над Донбассом".

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