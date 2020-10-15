Росія вийшла з консультацій щодо MH17 із Нідерландами й Австралією

Росія не бачить сенсу далі брати участь у тристоронніх консультаціях з Австралією та Нідерландами про катастрофу літака рейсу МН17 у 2014 році на сході України після того, як Нідерланди подали до Європейського суду з прав людини скаргу проти РФ.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації

Деталі: У липні 2020 року Нідерланди подали до ЄСПЛ міждержавну скаргу проти Росії у зв'язку з катастрофою в липні 2014 року пасажирського літака Боїнг-777 "Малайзійських авіаліній" над Донбасом.

МЗС РФ розцінює цей крок "як черговий удар по російсько-нідерландських відносинах і демонстрацію Гаагою твердого наміру всупереч здоровому глузду продовжити хибний шлях одностороннього покладання відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом, на Росію".

За твердженням російських дипломатів, Нідерланди зробили все, щоб звинуватити Росію, "з самого першого дня дотримувалися єдиної версії події і просували її як в рамках технічного розслідування Ради з питань безпеки Нідерландів, так і кримінального, яке проводиться Спільної слідчою групою".

При цьому РФ, за твердженням відомства Сергія Лаврова, бажала повного і незалежного розслідування, "була відкрита для контактів зі слідством, пропонувала всебічне сприяння, передала суттєвий обсяг цінних матеріалів, які проливають світло на те, що сталося, і які спростовують багато "висновків" слідства".

Дослівно МЗС РФ: "Коли ми в 2018 році погодилися на проведення тристоронніх консультацій з Австралією та Нідерландами по всьому комплексу питань, пов'язаних із обставинами аварії рейсу МН17, то виходили з того, що такі консультації будуть сприяти встановленню з опорою на факти справжніх причин авіакатастрофи рейсу МН17.

Однак, як видно, Австралія та Нідерланди і не прагнули розібратися в тому, що насправді сталося влітку 2014 року, а були націлені лише на те, щоб домогтися від Росії визнання провини й отримання компенсацій для родичів загиблих.

У кінцевому підсумку, не чекаючи навіть проміжних підсумків консультацій, а пройшло всього три раунди, Гаага обрала інший шлях, подавши міждержавну скаргу проти Росії в ЄСПЛ.

Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашу участь у них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі".

Інші подробиці: У МЗС РФ заявляють, що вже в інших форматах будуть продовжувати "взаємодію з компетентними органами Нідерландів, в тому числі в справі дослідження питання про незакриття Україною свого повітряного простору для польотів цивільних літаків над зоною збройного конфлікту над Донбасом".

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