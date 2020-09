"Клоун", "врун", "щенок Путина": как в США прошли первые дебаты Трампа и Байдена

В ночь на среду (по киевскому времени - утром 30 сентября) в городе Кливленд состоялись президентские дебаты между кандидатами от Республиканской и Демократической партии, Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", дискуссия политиков оказалась беспрецедентно эмоциональной.

Вопреки достигнутой договоренности о правилах дебатов, действующий президент Трамп прерывал буквально каждый ответ своего оппонента, несмотря на замечания ведущего, журналиста Fox News Криса Уоллеса о том, что такие действия являются нарушением.

Такая тактика оказалась в целом успешной для Трампа, особенно в первой части дебатов. Байден был заметно дезориентирован, сбивался с мысли, путал слова и был вынужден исправляться, а впоследствии также начал перебивать оппонента.

Кандидаты в президенты США обменялись также оскорбительными высказываниями в адрес друг друга, причем Джо Байден был даже жестче. Реагируя на действия Трампа в дискуссии, он называл действующего президента США "клоуном" и пытался остановить его фразами наподобие "а не заткнулся би ты!" (Why do not you shut up, man?!).

Оба кандидата во время дебатов постоянно обвиняли друг друга во лжи. Трамп также обращал внимание на заявления однопартийцев Байдена, представляющих крайне левую часть Демпартии, из-за чего его сопернику приходилось оправдываться.

Дискуссия политиков длилась полтора часа и не задевала внешнюю политику, эту тему планируется поднять во время следующих дебатов, в октябре. Между тем, кандидаты коротко обменялись обвинениями по этому поводу. Байден, в частности, назвал Трампа "щенком Путина" (Putin's puppy). Трамп обвинил семью Байдена в злоупотреблении властью в то время как Джо Байден был вице-президентом, вспомнив о том, что его сын Хантер Байден начал "зарабатывать миллионы в Украине и в Китае", несмотря на то, что "до того нигде не работал". В ответ на обвинения оппонента оба кандидата лишь назвали слова другого "полной ложью", детальной дискуссии по этому поводу не было.

Ниже - фрагмент видео, передающий тональность дебатов.