"Пленки Лероса": Слуга народа обратилась в полицию и НАБУ

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура подал заявления в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро в связи озвученными его исключенным из фракции коллегой Гео Леросом обвинениями с трибуны Верховной Рады.

Источник: Качура в Telegram

Прямая речь: "Подал обращение в НАБУ и Нацполиции с требованием отреагировать на заявления и сообщения в соцсетях Гео Лероса, внести запись в ЕРДР и безотлагательно начать досудебное расследование. Надо создавать новую правовую культуру среди политиков, чтобы любое озвученное голословное обвинение подкреплялось заявлением в правоохранительные органы".

Детали: Гео Лерос регулярно озвучивает обвинения в коррпуции относительно властной команды. В "Слуге народа" реагировали призывами к Леросу обращаться в соответствующие правоохранительные органы.

Что предшествовало: Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого в Киеве.

Видимо, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.