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"Пленки Лероса": Слуга народа обратилась в полицию и НАБУ

Пятница, 2 октября 2020, 11:22
Пленки Лероса: Слуга народа обратилась в полицию и НАБУ

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура подал заявления в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро в связи озвученными его исключенным из фракции коллегой Гео Леросом обвинениями с трибуны Верховной Рады.

Источник: Качура в Telegram

Прямая речь: "Подал обращение в НАБУ и Нацполиции с требованием отреагировать на заявления и сообщения в соцсетях Гео Лероса, внести запись в ЕРДР и безотлагательно начать досудебное расследование. Надо создавать новую правовую культуру среди политиков, чтобы любое озвученное голословное обвинение подкреплялось заявлением в правоохранительные органы".

Детали: Гео Лерос регулярно озвучивает обвинения в коррпуции относительно властной команды. В "Слуге народа" реагировали призывами к Леросу обращаться в соответствующие правоохранительные органы.

Что предшествовало: Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого в Киеве.

Видимо, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.

В МВД "Украинской правде уточнили, что по факту заявления Лероса, которое обнародовали СМИ, главным следственным управлением Нацполиции были внесены сведения в ЕРДР по статье "угроза государственному деятелю" и назначена проверка.

Украинская правда
Темы: Гео Лерос Слуга народакоррупцияполиция
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