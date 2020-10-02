Лерос продемонстрировал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим за Киевом"
Народный депутат Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.
Источник: видеоблог Лероса на Youtube
Детали: По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого скандальный нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко – кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком. Якобы именно так его удалось подслушать даже в бане после обысков у Комарницкого в июле.
Видимо, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.
Комарницкий связан со Степаном Черновецким – сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра, напоминает Гео Лерос.
Прямая речь Лероса: "У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства – ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака". За что "смотрящий" ему очень благодарен.
Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого – товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности".
Другие подробности: Гео Лерос также утверждает, что Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп анонсировал вторую часть подборки записей про расклад сил в Киеве, а также в доказательство подготовки нападения на него.
Напомним:
- 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
- Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
- Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.