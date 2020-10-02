Лерос продемонстрировал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим за Киевом"

Народный депутат Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Источник: видеоблог Лероса на Youtube

Детали: По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого скандальный нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко – кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком. Якобы именно так его удалось подслушать даже в бане после обысков у Комарницкого в июле.

Видимо, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.

Комарницкий связан со Степаном Черновецким – сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра, напоминает Гео Лерос.

Прямая речь Лероса: "У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства – ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака". За что "смотрящий" ему очень благодарен.

Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого – товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности".

Другие подробности: Гео Лерос также утверждает, что Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп анонсировал вторую часть подборки записей про расклад сил в Киеве, а также в доказательство подготовки нападения на него.

Напомним: