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Лерос продемонстрировал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим за Киевом"

Пятница, 2 октября 2020, 10:57
Лерос продемонстрировал записи разговоров кума Ермака со смотрящим за Киевом

Народный депутат Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Источник: видеоблог Лероса на Youtube

Детали: По словам Лероса, бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Комарницкий, которого скандальный нардеп называет "главным коррупционером в Киеве", говорил по громкой связи с Николаем Тищенко – кумом главы Офиса президента Андреем Ермаком.

Якобы Комарницкого удалось подслушать даже в бане после обысков у него в июле. Прослушку в бане, по словам Лероса, установили СБУшники, которые расследуют "коррупцию Кличко".  

Вероятно, именно эти записи Лерос пытался включить в Верховной Раде 30 сентября перед тем, как заявить, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.

Комарницкий связан со Степаном Черновецким – сыном бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и владельцем IG бизнес-центра, напоминает Гео Лерос.

По словам Лероса, "банда смотрящих главы Офиса президента орудует под крышей Зеленского".

Нардеп показывает монтаж фраз.

Якобы Комарницкий говорит предполагаемо Тищенко: "Я боец стойкий. Они меня дестабилизировать пробовали. Я даже на Лукъяновке два месяца был, они даже приговор вп*здячили… Такого у меня никогда не было: чтобы какая-то собака посмотрела в нашу сторону – а мы по углам разбежались… Им с нами не повезло. Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь".

И другая фраза (возможно, вырванная из контекста – УП): "Он рассчитывает его получить, а он его не получит при нашей власти. Потому что это все, бл*ть, украдено".

Голоса, приписываемые Комарницкому и Тищенко, также обсуждают пропавшие ванты, которые были закуплены для строительства Подольско-Воскресенского моста.

Еще якобы Комарницкий говорит кому-то из фракции СН, что "дело долетело до Первого, слава Богу, и Андрей включился". При этом он предлагает создать депутатскую группу, которая будет поддерживать Зеленского.  

Прямая речь Лероса: "У Комарницкого провели обыски, связанные с коррупцией на Воскресенском мосту (вокруг его строительства – ред.). Он связывается со своим партнером Тищенко, который потушил это дело с помощью Зеленского и Ермака. За что "смотрящий" ему очень благодарен.

Больше Комарницкого никто не трогает. С МВС порешал "первый", а в СБУ рулит подельник Комарницкого – товарищ Наумов, начальник внутренней безопасности СБУ. Известно, что начальнику киевской СБУ Головашу он и вовсе отдает процент от всех бюджетных платежей. Поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ – прямо во двор Службы безопасности".

Другие подробности: Гео Лерос также утверждает, что Комарницкий ввел своих людей в списки партии "Слуга народа" на местные выборы.

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп анонсировал вторую часть подборки записей про расклад сил в Киеве, а также в доказательство подготовки нападения на него. 

Напомним: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подряды на строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

УП, дополнено

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Темы: Гео Лерос КиевАндрей ЕрмакЗеленский
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