Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение

Пятница, 2 октября 2020, 13:28

Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от народного депутата Гео Лероса, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Источник: пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На обнародованных пленках-  разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором.

Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной".

Валентина Романенко, УП
Темы: Гео Лерос Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение

Беларусь вводит против ЕС ответные санкции

фото, видеоДубинский брал деньги с Клименко и раскручивал фейки о Майдане – СМИ

видеоЛерос продемонстрировал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим за Киевом"

Резкая вспышка COVID: уже 4 633 больных украинцев за сутки

Трамп заболел COVID в разгар предвыборной гонки

Все новости...
Гео Лерос
"Пленки Лероса": Слуга народа обратилась в полицию и НАБУ
Лерос продемонстрировал записи разговоров "кума Ермака" со "смотрящим за Киевом"
Полиция проверяет информацию о подготовке нападения на Лероса
Последние новости
13:48
США подготовили законопроект по Беларуси: санкции и доклад об активах Лукашенко
13:38
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
13:34
Среди покупателей Проминвестбанка появились люди Коломойского
13:28
Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение
13:28
В Германии грибы и дикие животные до сих пор "заражены" радиацией из Чернобыля
13:13
Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из COVID-фонда на доплаты полицейским
13:05
Харьковская мэрия опровергает слухи о смерти Кернеса
12:53
Дубинский в 2019 году не задекларировал свои права на фирму в Словакии - ЦПК
12:52
В IKEA заявили, что не нашли доказательств использования незаконно заготовленной древесины
12:44
"Разбойник", которого ругал Зеленский, собрался в мэры Борисполя
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!