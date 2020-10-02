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Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение

Пятница, 2 октября 2020, 13:28
Офис президента о пленках Лероса: субъективное оскорбительное мнение

Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от народного депутата Гео Лероса, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Источник: пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На обнародованных пленках-  разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором.

Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной".

Что предшествовало: Гео Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия бывший сопредседатель фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого в Киеве.

Также Лерос заявил, что нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение.

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура подал заявления в Нацполицию и Национальное антикоррупционное бюро в связи озвученными его исключенным из фракции коллегой Гео Леросом обвинениями.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Гео Лерос Офис генпрокурора
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