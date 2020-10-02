Офис президента о "пленках Лероса": субъективное оскорбительное мнение

Офис президента не будет оценивать обвинения в коррупции от народного депутата Гео Лероса, этим должны заниматься правоохранительные органы.

Источник: пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На обнародованных пленках- разговор лиц, не имеющих никакого отношения к Офису президента. Там есть субъективное оскорбительное мнение частного лица, которое озвучивает посторонние фамилии, не связанные с разговором.

Этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы. Офис президента не может давать квалифицированную оценку любым аудио- или видеоматериалам, тем более вмешиваться в деятельность правоохранительных органов, которая должна быть прозрачной".