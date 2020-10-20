"Моя мечта - сказать украинцам, что мне не стыдно!". О чем говорил Зеленский в послании к Раде

Згідно з Конституцією, президент повинен щорічно звертатися з посланням до народу, яке він проголошує у Верховній Раді. Незважаючи на карантин та епідемію коронавірусу, за тиждень до місцевих виборів Володимир Зеленський вирішив не порушувати традицію і прийшов у парламент.



Враховуючи схильність діючого глави держави і його команди до всіляких "фішечок", від виступу очікували чогось нестандартного.

На самому початку президент заінтригував, що єдине в його посланні, що буде традиційним – офіційне привітання з присутніми. На Банковій навіть вирішили здивувати депутатів завантаженням послання через QR-код, бо "раніше роздавали величезний талмуд, який ніхто не читав".

Чи читатимуть його депутати в електронному вигляді – питання відкрите. Однак послання і матеріали у електронному вигляді так і лишилось єдиною "фішечкою".

Про що саме говорив Зеленський депутатам та які головні тези його послання до народу, зібрала "Українська правда".

Про попередників

Не витрачатиму багато часу на детальний аналіз країни, яку у 2019-му році ми отримали у спадок. Це чудово бачили і знали всі українці. І багато присутніх у цій залі. У попередні роки кожна партія, крім "Слуги народу", мала у своїх лавах або колишнього Президента, або двічі Прем’єр-міністра, міністра промисловості, надзвичайних ситуацій, економічного розвитку, соціальної політики, заступників міністра освіти і науки та охорони здоров’я.

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Сьогодні вони активно роздають поради: як подолати корупцію, підняти економіку та медицину, побудувати дороги та як досягти в Україні миру. Залишимо у дужках питання, чому вони самі цього не зробили. Краще поговоримо про те, що сьогодні, завтра та післязавтра будемо робити ми.

Ми закінчуємо об’єкти не лише попередньої влади, а й їхніх попередників і попередників їхніх попередників. Приклад – лікарня "Охматдит", яка була відкрита після реконструкції влітку. Та сумнозвісний Запорізький міст – найвідоміший довгобуд країни.

Інколи звучить критика: мовляв, ми закінчуємо деякі об’єкти попередньої влади. Ключове слово – закінчуємо. Не затягуємо на роки, "розпилюючи" кошти на їхньому будівництві. А закінчуємо. Якісно та швидко.

Всі Фото: Прес-центр Верховної Ради

Про COVID-19

Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх. А у порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше.

Як і відсоток смертності від ковіду. Німеччина – 4 відсотки, Франція – 9%, Великобританія – 11%. Україна – 1,9%. Ми не радіємо і співчуваємо іншим. Більше того – не маємо права розслабитись.

Я хочу звернутися до громадян, які, незважаючи на страшні щоденні цифри, або взагалі не носять маски, або роблять це для галочки. Маска на вашому обличчі – це безпека інших людей. Депутатів це також стосується.

Ми вже обговорили з європейськими партнерами постачання в Україну вакцини, щойно вона з’явиться. У нас неймовірні медики. Та всі інші, хто протидіє коронавірусу. Головне – бути згуртованими. Ми не раз доводили, що коли українці згуртовані, вони можуть перемогти будь-які віруси – хоч з Китаю, хоч від північного сусіда.

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Про Донбас і перемир’я

27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86 день поспіль. Найдовший за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, що кількість пострілів суттєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату.

Ми боремося за молодь на цих територіях. З цього року діти з Криму та ОРДЛО можуть вступати в усі заклади вищої освіти України та навчатися там безкоштовно.

Ми хочемо, щоб люди там знали правду про Україну від України, а не від Кісєльова. Ми запустили канал "Дом", що мовить на Крим та Донбас. Зрозуміло, ми не можемо мати об’єктивні цифри переглядів там, але шквал постійної критики каналу "Дом" з боку російських ЗМІ говорить, що справа рухається у правильному напрямку.

Про амністію на Донбасі

Досягнувши миру, ми розпочнемо безпечну реінтеграцію, користуючись успішним міжнародним досвідом. Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність. Тут існує велике поле для маніпуляцій, давайте зупинимося детальніше.

Страшне слово "амністія" – не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта.

Про армію

Настання миру в Україні не означає, що ми перестанемо дбати про армію. У 2020-му році бюджет на армію став найбільшим в історії України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню.

Не розганяйте, будь ласка, "зраду", що у 21-му році ми скоротимо кошти на військо. Як мінімум, ці кошти залишаться на рівні цього року. Тобто понад 117 мільярдів гривень. Тобто на 15 мільярдів більше, ніж в епоху білбордів про армію.

Можна брехати про нашу непатріотичну позицію, але вперше з 2014-го року добровольці отримали статус учасників бойових дій. Іноземці, які захищали Україну, отримують громадянство. А Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Та найголовніше, що є у нашого війська, – це люди. Наші бійці. Ми працюємо для забезпечення максимально гідних умов для них та їхніх сімей.

Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникло навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу.

Цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність.

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Про Крим

Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, у порядку денному Нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було, є і завжди буде у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим.

Можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний.

Ми створюємо формат "Кримська платформа". Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Туреччини та іншими партнерами.

Фото: ukrinform

Про нову філософію Маємо зробити правильні висновки і стати сильнішими. Запобігати загрозам, щоб не долати наслідки. Впровадити нову філософію – країна, яка завжди готова до всього. Або здатна швидко адаптуватися та протидіяти новим загрозам. Цей принцип я представлю сьогодні, хоча його і не було в моїй програмі. Про велике будівництво Ми "зшиваємо" Україну. Не лише ідеями. А й дорогами та мостами. Цього року – це 4 тисячі кілометрів доріг державного значення та 2 тисячі місцевого значення. 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних об’єктів. 210 приймальних відділень з новітнім медичним обладнанням. Коли ми озвучили ці цифри на початку року, багато хто не вірив. Але більшість із цих об'єктів уже готові, і до кінця року ми виконаємо цей план. Інколи звучить критика: мовляв, ми закінчуємо деякі об’єкти попередньої влади. Ключове слово – закінчуємо. Не затягуємо на роки, "розпилюючи" кошти на їх будівництві. А закінчуємо. Якісно та швидко. "Велике будівництво", незважаючи на давню традицію української політики, не закінчиться після місцевих виборів. А стане ще масштабнішим. Крім нових доріг, шкіл, садочків і лікарень, ми почнемо реставрацію українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної та архітектурної спадщини. Ми також готуємо програму "Україна – чемпіон!". У кожному регіоні країни має бути велика сучасна спортивна арена. Кожна з них носитиме ім'я видатного українського чемпіона. Про корупцію і "посадки" У моїй програмі написано – не боротьба з корупцією, а перемога над нею. Та є підозра, що правоохоронні органи дочитали речення не до кінця і сприймають як завдання лише першу частину – "не боротьба з корупцією". Скажу чесно – мені все це набридло. У нас нульова толерантність до корупції, це підтверджують наші партнери у Європі та США. Та чи достатньо президенту не красти, щоб не крали інші? Ні. Люди кажуть: весна прийшла. Де посадки? Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками шести правоохоронних органів. Вони казали: нам заважають тільки телефонне право та відсутність політичної волі. Воля є. Телефонного права немає. Опоненти заявляють, що це не так. То скажіть: де ж той телефон??? Може, хоч так буде результат? Бо зараз – законодавчі, оперативні, матеріальні, психологічні умови є. А реального результату немає. Я не маю права втручатися у вашу роботу, але маю право дати їй оцінку. Моя оцінка – незадовільна. Та я вірю, її можна й потрібно виправити. Я не заспокоюсь і доведу всім, що Україна без корупції – це не фантастика, це має бути реальністю. І мені байдуже, скільки заради цього потрібно буде змінити генеральних прокурорів, міністрів чи інших керівників.

Про судову реформу

Я погоджуюся з міжнародними партнерами щодо необхідності судової реформи. Але впевнений – нікому не потрібна реформа лише заради слова реформа.

За роки незалежності кожна нова влада починала реформу судової системи. В підсумку – уряди, парламенти, президенти в країні змінюються, а судова система залишається.

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Про зовнішню політику

До речі, як би дехто не переконував і не старався, міжнародна коаліція продовжує підтримку України, більше того – вона виходить на новий рівень.

Ми зберегли двопалатну підтримку США. Україна та Велика Британія офіційно стали стратегічними партнерами. На безпрецедентний рівень вийшли відносини України та Туреччини. Надійним партнером, без перебільшення – міжнародним побратимом для нас залишається Канада.

А всі експерти відзначають, що цьогорічний Саміт Україна – ЄС та спільна заява чи не вперше так яскраво підкреслюють партнерство України та Європи. Відзначають наші успіхи, зокрема відчутний прогрес виконання угоди про асоціацію, всі передумови для "промислового безвізу", угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, поглибленої інтеграції українських ринків з європейськими.

А ще – чіткий меседж: безвізовому режиму України з Європою нічого не загрожує. Хто б вам що не казав. Це стосується і співпраці з МВФ, яку ми продовжуємо. Так само – як зі Світовим банком та ЄБРР.

Сьогодні ми фактично заново будуємо конструктивний діалог і добросусідські відносини з Угорщиною, Румунією, Польщею. Разом з Польщею та Литвою ми заснували "Люблінський трикутник". Це платформа політичної, економічної та соціальної взаємодії.

На міжнародному рівні зникла фраза "Світ втомився від України". Ми надали іміджу нашої держави нового змісту.

На Україну почали дивитися по-новому. Сприймати як конструктивного, надійного, а отже – рівноправного гравця. Як країну, що цінує будь-яку підтримку, та сподівається передусім на себе. Бо розуміє, що ніхто за нас не втілить перетворення, ніхто за нас не побудує успішну країну.

Про медреформу

Існував ризик звільнення 50-ти тисяч медиків і закриття 332-ох лікарень. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Всього цього ми не допустили.

Знаю, тема медичної реформи викликає жваві суперечки. Та давайте визнаємо правду – ця реформа має як беззаперечні переваги, так і відверто слабкі місця. Наше завдання – зберегти позитивні моменти та виправити помилки. Реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів.

Про місцеві вибори і запитання "самому собі"

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій. А для вас. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, громад. В цей день я задам вам 5 запитань. І чекатиму на ваші відповіді.

Ну а сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі.

І одразу на них відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так!

Про державу у смартфоні

2021-ий рік стане початком входження країни у режим пейперлес. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших папірців для отримання державних послуг.

Наша мета на найближчі роки – сто відсотків державних послуг онлайн. А на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість, за бажанням – голосувати в Інтернеті.

Також, ми створюємо унікальну в світі віртуальну економічну зону "Дія.Сіті" зі спеціальним податковим, фінансовим і правовим режимом. Цей проєкт забезпечить розвиток креативного бізнесу та залучення іноземних інвестицій.

Про опитування та довіру

Неможливо побудувати успішну країну, якщо суспільство не довіряє державі. Довіра – це не лише про ставлення до державних органів, а й про участь людей у вирішенні проблем та ухваленні рішень.

Це проблема не лише України, а й багатьох інших держав. Тому різні інструменти народовладдя та прямої демократії з’являються дедалі активніше. Є багато успішних прикладів їхнього використання у Швейцарії, Канаді, Ірландії.

Хоча найуспішніший – всім вам добре відомий. Це 1-ше грудня 1991-го року. Коли 28 мільйонів 804 тисячі та 71 громадянин України на референдумі проголосували за незалежність України.

Пам’ятаючи це, дивно, коли ви кажете, що питати думку українців – небезпечно. Що людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ.

Цинічно, що про це кажуть люди, присутні в цій залі. Лідери партій, один з яких володіє трьома телеканалами, а інший – двома.

Ви говорите, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення. Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції у 2004-му та 2014 роках. У результаті чого більшість із вас опинилися в цій залі.

Люди повинні впливати на актуальні питання і для свого регіону, і для всієї країни. Робити це раз на тиждень, місяць чи рік. Скільки буде потрібно.

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Про недоторканість можновладців

Було багато спроб, та за каденції жодного Президента не було ухвалено закон про імпічмент Президента. Ми це зробили.

Те, що обіцяли всі депутати 28 років, ми зробили за чотири місяці. Зняли депутатську недоторканність. За кнопкодавство – кримінальна відповідальність, за прогули – штрафи.

Відбулося повне перезавантаження політичної системи. Сьогодні в Україні немає жодного чиновника, який думає, що він недоторканний або "вічний". Неважливо – голова ОДА, генеральний прокурор чи прем’єр-міністр. Немає результату – немає тебе на цій посаді.

Про економічний розвиток

Зрозуміло, що коронакриза не зробила винятку для економіки України. Але всі кризи минають. Мине й ця. А ми вийдемо з неї сильнішими.

Ми намагались зрозуміти – що не так було зроблено в управлінні економікою за 28 років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результати.

Треба зменшити частку держави в економіці і розвивати державно-приватне партнерство. Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити всіх. Але маємо допомогти тим, хто допоможе іншим.

Про податок на виведений капітал та нульову декларацію

Податок на виведений капітал та нульова декларація. Досить вже безкінечних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити. Доручаю уряду врахувати ці та інші важливі напрямки.

Про стратегію розвитку

Україні потрібна повноцінна стратегія розвитку не на два, три чи п'ять років. Досить міряти розвиток України політичними каденціями. Нам потрібне чітке бачення – куди і чому має рухатись наша економіка до 2030-го року. Знаю, що така робота велась урядом. Тому разом з результатами аудиту держави чекаємо презентацію економічних векторів України до 2030 року.

Що збирається передати наступному президенту

Я знаю і про всі пункти моєї програми, які поки що не виконані. Вони щодня вказують мені шлях. Дають енергію, щоб втілити мою мрію. Я хочу передати наступному президенту України ось цю програму, де кожен пункт буде відзначений галочкою як виконаний.