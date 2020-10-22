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Глава внешней разведки России у Лукашенко: Спецслужбы могут сделать еще много

Четверг, 22 октября 2020, 12:59
belta.by

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что спецслужбы могут сделать еще многое для защиты интересов Беларуси и России.

Источник: БЕЛТА

Детали: Руководитель СВР передал Лукашенко "привет от Владимира Владимировича" Путина и поблагодарил за организацию в Минске заседания коллегии двух спецслужб.

Лукашенко отметил, что в этом "бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много", и у всех есть интерес к России и Беларуси.

Лукашенко считает, что нужно "реагировать", и надеется договориться с РФ о совместной работе "во благо наших народов".

 
belta.by

Прямая речь Лукашенко: "Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе".

Прямая речь Нарышкина: "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают".

Темы: БеларусьЛукашенкоРосcияразведка


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