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Глава внешней разведки России у Лукашенко: Спецслужбы могут сделать еще много

Четверг, 22 октября 2020, 12:59
Глава внешней разведки России у Лукашенко: Спецслужбы могут сделать еще много
belta.by

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что спецслужбы могут сделать еще многое для защиты интересов Беларуси и России.

Источник: БЕЛТА

Детали: Руководитель СВР передал Лукашенко "привет от Владимира Владимировича" Путина и поблагодарил за организацию в Минске заседания коллегии двух спецслужб.

Лукашенко отметил, что в этом "бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много", и у всех есть интерес к России и Беларуси.

Лукашенко считает, что нужно "реагировать", и надеется договориться с РФ о совместной работе "во благо наших народов".

 
belta.by

Прямая речь Лукашенко: "Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе".

Прямая речь Нарышкина: "Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают".

Напомним: После выборов президента Беларуси, состоявшихся 9 августа 2020 года, в стране продолжаются протесты против Александра Лукашенко и с требованием новых честных выборов.

В августе стало известно, что украинские спецслужбы долго готовили масштабную операцию по задержанию группы российских наемников, в том числе из ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь, но в июле, спецоперация провалилась из-за утечки информации из Офиса президента Украины.

32 российских граждан передали России, хотя официальный Киев просил об их экстрадиции.

В начале сентября Александр Лукашенко заявлял, что белорусская разведка перехватила якобы разговор Варшавы и Берлина, который указывает, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального не было, а была фальсификация.

Материалы белорусской разведки передали ФСБ РФ. В Кремле тоже ознакомились с записью, но не дали ей публичных оценок.

УП
Темы: БеларусьЛукашенкоРосcияразведка
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