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Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Суббота, 17 октября 2020, 07:26
Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Накануне финальных публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Детали: в четверг 22 октября в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Регламент встречи - 90 минут.

22 октября запланировано обсуждение следующих тем:

  • COVID-19
  • Расовые отношения в США
  • Семья
  • Климатические изменения
  • Национальная безопасность
  • Лидерство

На первой встрече кандидатов, которая была мало похожа на дебаты, к обсуждению были предложены такие темы:

  • Прошлое Трампа / Байдена
  • Верховный Суд
  • Пандемия COVID-19
  • Расовые протесты и насилие в городах
  • Честность предстоящих выборов
  • Экономика

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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Предыстория:

  • Дебаты действующего президента США и бывшего вице-президента должны были пройти в три этапа. 
  • 74-летний Трамп и 77-летний Байден встречались на дебатах 29 сентября, а через несколько дней после этого у Трампа диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.
  • 2 октября Трампа госпитализировали, а уже 5 октября - выписали из медцентра. Вернувшись к работе в Белый дом, больной президент снял маску. Его врач заявил, что у Трампа уже нет симптомов болезни.
  • Трамп заявлял, что придет на второй раунд дебатов, а Байден выражал мнение, что если тот еще будет инфицированным, то дебаты проводить нельзя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыСШАдебаты
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