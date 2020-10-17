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Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Суббота, 17 октября 2020, 07:26

Накануне финальных публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Детали: в четверг 22 октября в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Регламент встречи - 90 минут.

22 октября запланировано обсуждение следующих тем:

  • COVID-19
  • Расовые отношения в США
  • Семья
  • Климатические изменения
  • Национальная безопасность
  • Лидерство

На первой встрече кандидатов, которая была мало похожа на дебаты, к обсуждению были предложены такие темы:

  • Прошлое Трампа / Байдена
  • Верховный Суд
  • Пандемия COVID-19
  • Расовые протесты и насилие в городах
  • Честность предстоящих выборов
  • Экономика

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Темы: виборыСШАдебаты


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