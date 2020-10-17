Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов
Суббота, 17 октября 2020, 07:26
Накануне финальных публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.
Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)
Детали: в четверг 22 октября в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Регламент встречи - 90 минут.
22 октября запланировано обсуждение следующих тем:
- COVID-19
- Расовые отношения в США
- Семья
- Климатические изменения
- Национальная безопасность
- Лидерство
На первой встрече кандидатов, которая была мало похожа на дебаты, к обсуждению были предложены такие темы:
- Прошлое Трампа / Байдена
- Верховный Суд
- Пандемия COVID-19
- Расовые протесты и насилие в городах
- Честность предстоящих выборов
- Экономика
Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.