Финальные дебаты Трампа и Байдена: кандидаты в президенты обсудят 6 блоков вопросов

Накануне финальных публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США Комиссия по президентским дебатам опубликовала шесть блоков вопросов, которые обсудят политики.

Источник: The Commission on Presidential Debates (CPD)

Детали: в четверг 22 октября в городе Нэшвилл, штат Теннесси должны состояться дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Регламент встречи - 90 минут.

22 октября запланировано обсуждение следующих тем:

COVID-19

Расовые отношения в США

Семья

Климатические изменения

Национальная безопасность

Лидерство

На первой встрече кандидатов, которая была мало похожа на дебаты, к обсуждению были предложены такие темы:

Прошлое Трампа / Байдена

Верховный Суд

Пандемия COVID-19

Расовые протесты и насилие в городах

Честность предстоящих выборов

Экономика

Справка: выборы президента США запланированы на 3 ноября.

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