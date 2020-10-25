Аваков заявил, что опрос Зеленского законен

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Источник: сайт МВД

Прямая речь Авакова: "Опрос вне избирательного участка – не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным".

Детали: В то же время в МВД напомнили, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Что предшествовало: 24 октября бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призывал вызывать правоохранителей и документировать "преступление", которым он считает опрос, который будет проводиться за деньги "Слуги народа" возле избирательных участков 25 октября.

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