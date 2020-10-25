Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Аваков заявил, что опрос Зеленского законен

Воскресенье, 25 октября 2020, 10:53
фото МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.

Источник: сайт МВД

Прямая речь Авакова: "Опрос вне избирательного участка – не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным".

Детали: В то же время в МВД напомнили, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.

Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Что предшествовало: 24 октября бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призывал вызывать правоохранителей и документировать "преступление", которым он считает опрос, который будет проводиться за деньги "Слуги народа" возле избирательных участков 25 октября.

Читайте также: "Услышу каждого". Зеленский хочет узнать о спорах на кухнях на всенародном опросе

Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит

Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение

Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".

Украинская правда
Темы: АваковМВДопросвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль: Мы не видим возможности для тотального карантина

фото, видео Выборы в Украине: недостаток ящиков и кабинок, члены комиссий без масок

таблицаКоронавирус: в Украине больше 6 тысяч новых больных, 102 человека умерли

фотоВ Украине началось голосование на местных выборах

видеоИз киевского ВУЗа отчислили студента, осквернившего аллею Небесной сотни

фотоБоевики сообщили о гибели главаря НВФ "Призрак" Маркова

Все новости...
Аваков
Аваков о словах Зеленского о "сдаче Крыма": Украина сделала все возможное
Аваков – участникам выборов: Даже не пытайтесь организовать вбросы и "карусели"
У Авакова рассказали, кто может достроить дома "Аркады" и Войцеховского
Последние новости
11:01
На Закарпатье после 15 летнего простоя запускается добыча золота
10:58
В Киеве за сутки более 350 больных и 10 смертей от COVID
10:53
Аваков заявил, что опрос Зеленского законен
10:39
В Италии второй день более 19 тысяч инфицированных, общее число превысило полмиллиона
10:27
Помпео провел телефонный разговор с Лукашенко
10:27
Выборы-2020: не открылись 4 участка, зарегистрировано 6 уголовных производств
10:17
видео Зеленский проголосовал на выборах
10:10
Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021
10:05
Шмыгаль: Мы не видим возможности для тотального карантина
09:59
О нарушениях на выборах можно сообщить полиции через Телеграм-бот
Все новости...