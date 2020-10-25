Аваков заявил, что опрос Зеленского законен
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
Источник: сайт МВД
Прямая речь Авакова: "Опрос вне избирательного участка – не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным".
Детали: В то же время в МВД напомнили, что существует определенный порядок проведения опроса – интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать.
Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.
Что предшествовало: 24 октября бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призывал вызывать правоохранителей и документировать "преступление", которым он считает опрос, который будет проводиться за деньги "Слуги народа" возле избирательных участков 25 октября.
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Каково преступление, таково и наказание. Или почему "народный ответ" на первый вопрос президента никого не удивит
Вопрос №1. Почему "второй важный вопрос" президента действительно имеет значение
Предыстория:
- 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
- Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
- В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
- В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
- Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа".