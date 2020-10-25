Половина избирателей не отвечали на опрос от Зеленского – "Рейтинг"

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг," каждый второй украинец, который голосовал на местных выборах, проигнорировал 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. При этом мнения опрошенных и тех, кто не отвечал на вопросы в основном совпадают.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысива в эфире телеканала "Украина 24", detector.media

Прямая речь Мысива: "Мы опрашивали всех, кто выходил с участка, а также тех, кто не отвечал на опрос президента. Около половины пришедших на участки, вышли из них и приняли участие в опросе, проголосовали в опросе президента".

Детали: При этом мнения тех, кто отвечал на вопросы от Зеленского и не отвечал - фактически совпадают.

В частности, среди тех, кто приняли участие в опросе, 81% - поддерживают идею пожизненного заключения за коррупцию в больших размерах, 63% тех, кто не участвовал в опросе, - также поддерживают эту идею.

45% ответили, что выступают за создание ЗСТ на Донбассе и подтвердили это в исследовании Зеленского. Такого же мнения и 33% тех, кто не голосовал.

Вопрос о 300 депутатах поддержали 95% тех, кто отвечал, и 81% тех, кто проигнорировал опрос.

Поддерживают легализацию медицинского каннабиса - 70% опрошенных и 52% тех, кто не голосовал.

78% опрошенных, выступили за инициативу по пересмотру положений Будапештского меморандума, 56% тех, кто не отвечал, - также разделяют это мнение.

Опрос проводился среди респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из избирательных участков.

В ходе онлайн-пресс-конференции 25 октября отмечалось, что треть опрошенных не отвечали на вопросы президента. Позже стало известно, что на самом деле, по данным социологов, каждый второй избиратель принял участие в опросе.

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