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Половина избирателей не отвечали на опрос от Зеленского – "Рейтинг"

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:07
фото: Украинская правда

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг," каждый второй украинец, который голосовал на местных выборах, проигнорировал 5 вопросов от президента Владимира Зеленского. При этом мнения опрошенных и тех, кто не отвечал на вопросы в основном совпадают.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысива в эфире телеканала "Украина 24", detector.media

Прямая речь Мысива: "Мы опрашивали всех, кто выходил с участка, а также тех, кто не отвечал на опрос президента. Около половины пришедших на участки, вышли из них и приняли участие в опросе, проголосовали в опросе президента".

Детали: При этом мнения тех, кто отвечал на вопросы от Зеленского и не отвечал - фактически совпадают.

В частности, среди тех, кто приняли участие в опросе, 81% - поддерживают идею пожизненного заключения за коррупцию в больших размерах, 63% тех, кто не участвовал в опросе, - также поддерживают эту идею.

45% ответили, что выступают за создание ЗСТ на Донбассе и подтвердили это в исследовании Зеленского. Такого же мнения и 33% тех, кто не голосовал.

Вопрос о 300 депутатах поддержали 95% тех, кто отвечал, и 81% тех, кто проигнорировал опрос.

Поддерживают легализацию медицинского каннабиса - 70% опрошенных и 52% тех, кто не голосовал.

78% опрошенных, выступили за инициативу по пересмотру положений Будапештского меморандума, 56% тех, кто не отвечал, - также разделяют это мнение.

 

Опрос проводился среди респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из избирательных участков.

В ходе онлайн-пресс-конференции 25 октября отмечалось, что треть опрошенных не отвечали на вопросы президента. Позже стало известно, что на самом деле, по данным социологов, каждый второй избиратель принял участие в опросе.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса с 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Запланированный президентом Владимиром Зеленским на 25 октября всеукраинский опрос с пятью вопросами будет финансировать партия "Слуга народа". На организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Украинская правда
Темы: Зеленскийопросвиборысоциологиярейтинг


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