Явка 36,88%: на местные выборы пришли 10,5 млн украинцев

Явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88% - по результатам обработки 100% информации из всех областей Украины

Источник: Центральная избирательная комиссия

Детали: 10 556 621 избиратель 25 октября получил бюллетени и проголосовал.

Данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

Самая высокая явка была в Тернопольской области - 44,68%, самая низкая в Донецкой - 31,67%.

Напомним: На предыдущих местных выборах, 25 октября 2015 года, бюллетени на участках взяли 46,62% украинских избирателей.

Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года была 49,84%.