Венедиктова "подгоняет" НАБУ и САП с посадкой топ-коррупционеров

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком, на котором сообщила о необходимости привлечения к ответственности топ-коррупционеров.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Во время встречи Венедиктова заслушала текущее состояние дел и акцентировала внимание на необходимости активизации работы по привлечению к ответственности ТОП-коррупционеров, как этого требует общество.

Она указала НАБУ и САП на недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

Прямая речь Венедиктовой: "Всем правоохранителям была поставлена ​​неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы - НАБУ и САП. Хорошо, что мы наконец имеем первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности в них не тот уровень активности, который ожидает от них общественность".

Напомним: В июне Венедиктова сообщала, что за 100 дней его пребывания в должности осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек и обещала, что приговоры по топ-коррупционерам и политикам первого эшелона "еще впереди".