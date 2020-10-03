Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба допускает, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска

Суббота, 3 октября 2020, 01:41

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что площадка для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу может измениться.

Источник: Кулеба в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становиться Минск как место для физических встреч".

Детали: В то же время министр считает, что сейчас этот вопрос не очень актуален, поскольку заседания ТКГ происходят в режиме видеоконференций из-за пандемии.

Напомним:

  • Делегация Украины в Трехсторонней Контактной группе поддержала позицию Специального представителя действующего председателя ОБСЕ госпожи Хайди Грау, которая вынужденно прервала заседание ТКГ.
  • Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности.

Украинская правда
Темы: ТКГКулеба Дмитрий


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кучер намекнул, что самолет с сыном Дроздова должен был пропустить на посадку поврежденный Ан-26

Новости 2 жовтня: записи Лероса, убытки от "Роттердам+"

МИД: Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Беларуси

ГУД говорит, что госдачу открыли не для Венедиктовой, а для "экскурсий и культурных мероприятий"

Евросоюз ввел санкции против чиновников Беларуси – но не Лукашенко

Янукович проиграл апелляцию по госизмене

Все новости...
ТКГ
Кравчук в ТКГ: Мы не в СССР и не под Кремлем, Украина - независимое государство
Россия вела несанкционированную запись на ТКГ: ОБСЕ хочет внеочередное заседание
Зеленский уволил Фокина из ТКГ
Последние новости
01:41
Кулеба допускает, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска
01:10
Темпы распространения коронавируса на Буковине не снижаются
00:35
Трампа на всякий случай отправили в медицинский центр
00:24
Учебные полеты Ан-26 в Харьковском университете воздушных сил приостановили
23:52
Еще один ребенок умер от COVID-19 в Украине
22:58
Кучер намекнул, что самолет с сыном Дроздова должен был пропустить на посадку поврежденный Ан-26
22:18
Все пострадавшие от наводнений на Буковине получили компенсации - Зеленский
21:57
США ввели санкции против 8 чиновников Беларуси
21:40
Новости 2 жовтня: записи Лероса, убытки от "Роттердам+"
21:20
Оккупанты в Севастополе арестовали "Свидетелей Иеговы" после массовых обысков
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!