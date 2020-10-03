Кулеба допускает, что переговоры по Донбассу могут перенести из Минска
Суббота, 3 октября 2020, 01:41
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что площадка для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу может измениться.
Источник: Кулеба в интервью BBC News Украина
Прямая речь: "Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становиться Минск как место для физических встреч".
Детали: В то же время министр считает, что сейчас этот вопрос не очень актуален, поскольку заседания ТКГ происходят в режиме видеоконференций из-за пандемии.
Напомним:
- Делегация Украины в Трехсторонней Контактной группе поддержала позицию Специального представителя действующего председателя ОБСЕ госпожи Хайди Грау, которая вынужденно прервала заседание ТКГ.
- Спецпредставитель ОБСЕ была вынуждена приостановить заседание ТКГ 30 сентября в связи с нарушением российской стороной режима конфиденциальности.
Украинская правда