Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам

После заявления Армении о готовности к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе) оказать содействие решению сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь Алиева: "Я считаю, что эти три страны (РФ, США, Франция - УП) должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральными".

Детали: Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения МИД Армении, которое приветствовало переговоры Минской группы в телефонном режиме. В Армении заявили, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.

Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана "немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без предусловий".

Напомним:

С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.

В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях - чтобы забрать тела погибших.