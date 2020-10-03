Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам
После заявления Армении о готовности к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию (входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе) оказать содействие решению сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе.
Источник: Радио Свобода
Прямая речь Алиева: "Я считаю, что эти три страны (РФ, США, Франция - УП) должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральными".
Детали: Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения МИД Армении, которое приветствовало переговоры Минской группы в телефонном режиме. В Армении заявили, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.
Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана "немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без предусловий".
Напомним:
С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях - чтобы забрать тела погибших.