Азербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Агдеринского района Мадагиз в Суговушан.
Источник: Ильхам Алиев в Twitter
Детали: 3 октября Алиев объявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз. Он также поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова со взятием Мадагиза.
После этого президент Азербайджана принял решение дать населенному пункту другое название.
Прямая речь Алиева: "С 3 октября 2020 года я восстанавливаю историческое названия села Мадагиз. Отныне оно вновь будет называться Суговушан".
2020-ci il oktyabrın 3-dən #Madagizin tarixi adını bərpa edirəm. Bundan sonra #Suqovuşan adlandırılır. #Qarabağ #Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
Справка: Мадагиз (Суговушан) — село в Закавказье, которое ранее находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В апреле 2016 года в ходе армяно-азербайджанских столкновений село было в районе непосредственных боевых действий.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились интенсивные боевые столкновения. Министерство обороны Азербайджана заявило, что к утру 2 октября азербайджанские войска смогли установить контроль над господствующими высотами вокруг Мадагиза.
Напомним: После заявления Армении о готовности к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию (входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе) оказать содействие решению сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе.