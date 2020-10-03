Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Азербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан

Суббота, 3 октября 2020, 22:43
Азербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Агдеринского района Мадагиз в Суговушан.

Источник: Ильхам Алиев в Twitter

Детали: 3 октября Алиев объявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз. Он также поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова со взятием Мадагиза.

После этого президент Азербайджана принял решение дать населенному пункту другое название.

Прямая речь Алиева: "С 3 октября 2020 года я восстанавливаю историческое названия села Мадагиз. Отныне оно вновь будет называться Суговушан".

Справка: Мадагиз (Суговушан) — село в Закавказье, которое ранее находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В апреле 2016 года в ходе армяно-азербайджанских столкновений село было в районе непосредственных боевых действий.

Суговушан
Суговушан

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились интенсивные боевые столкновения. Министерство обороны Азербайджана заявило, что к утру 2 октября азербайджанские войска смогли установить контроль над господствующими высотами вокруг Мадагиза.

 

Напомним: После заявления Армении о готовности к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе) оказать содействие решению сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нагорный КарабахАзербайджанвойнаАрмения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Нагорный Карабах
Премьер Армении допустил признание суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в стрельбе с жертвами в Карабахе
Пашинян готов продлить мандат "миротворцев" РФ в Карабахе на 15-20 лет
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: