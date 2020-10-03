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Азербайджан переименовал взятый под свой контроль Мадагиз в Суговушан

Суббота, 3 октября 2020, 22:43

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переименовывает село Агдеринского района Мадагиз в Суговушан.

Источник: Ильхам Алиев в Twitter

Детали: 3 октября Алиев объявил об освобождении азербайджанской армией села Мадагиз. Он также поздравил командира 1-го армейского корпуса Хикмета Гасанова со взятием Мадагиза.

После этого президент Азербайджана принял решение дать населенному пункту другое название.

Прямая речь Алиева: "С 3 октября 2020 года я восстанавливаю историческое названия села Мадагиз. Отныне оно вновь будет называться Суговушан".

Справка: Мадагиз (Суговушан) — село в Закавказье, которое ранее находилось под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В апреле 2016 года в ходе армяно-азербайджанских столкновений село было в районе непосредственных боевых действий.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились интенсивные боевые столкновения. Министерство обороны Азербайджана заявило, что к утру 2 октября азербайджанские войска смогли установить контроль над господствующими высотами вокруг Мадагиза.

Напомним: После заявления Армении о готовности к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе) оказать содействие решению сложившейся ситуации в Нагорном Карабахе.

Украинская правда
Темы: Нагорный КарабахАзербайджанвойнаАрмения


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