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В Европарламенте призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК

Пятница, 30 октября 2020, 14:32

Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции (НАПК), при этом их призыв противоречит позициям решения КС.

Об этом говорится в официальном заявлении европарламентариев, что в распоряжении "Европейской правды".

Парламентарии отмечают, что чрезвычайно обеспокоены решением Конституционного суда, потому что оно создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.

"Мы призываем украинское правительство и законодательный орган как можно быстрее заполнить юридическую пустоту, возникшую в результате решения КС, и быстро восстановить полностью функционирующую, эффективную и комплексную институциональную архитектуру для борьбы с коррупцией - включая судебную ветвь власти, но в то же время полностью сохранить независимость последней от исполнительной и законодательной ветвей власти.

В этом контексте мы подчеркиваем, что полноценно наделенное полномочиями НАПК играет ключевую роль, и решение Конституционного суда не должно использоваться как предлог для того, чтобы ослабить или свести к второстепенной его роль", - говорится в заявлении.

Это принципиально противоречит решению КСУ, в котором Суд постановил, что НАПК должно быть лишено функций контроля над судебной ветвью власти. Для сравнения приводим фрагмент решения:

"Конституционный суд Украины констатирует, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции как орган исполнительной власти осуществляет контроль над конституционно закрепленными институтами, каковы являются суды и Конституционный суд Украины.

Учитывая это, Конституционный суд Украины пришел к выводу о неконституционности... полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в части контрольных функций (контроля) исполнительной власти над судебной ветвью власти".

Европарламентарии отмечают, что ценят стремление Украины к углублению сотрудничества и интеграции с ЕС, но помощь Евросоюза и углубление сотрудничества не являются безусловными.

"Украина должна продемонстрировать постоянную приверженность проведению реформ и следование принципам ЕС. Любых шагов назад, особенно в такой чувствительной и важной сфере, как борьба с коррупцией, нужно избегать. Поэтому мы приветствуем первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу. Мы также верим нашим коллегам в Верховной раде, которые уже много раз доказывали политическую волю стойко продолжать воплощать антикоррупционную повестку дня".

Отметим, официальный Киев уже частично осуществил то, к чему призывают европарламентарии: вчера премьер подписал правительственное распоряжение, поручающее ряду органов власти действовать вопреки решению КС.

Заявление, о котором идет речь, подписали Михаэль Галлер - главный докладчик ЕП по Украине (Германия, ЕНП), Андрюс ​​Кубилюс - председатель делегации ЕП в межпарламентской ассамблеи "Евронест" (ЕНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - докладчик группы социал-демократов по Украине (Польша), Петра Ауштревичюс - докладчик группы Renew по Украине (Литва), Виола фон Кеймон-Таубадель - докладчик группы Зеленых по Украине (Германия) и Сандра Калниете (ЕНП, Литва).

Ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом читайте в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".

Темы: ЕвропарламентКСКонституциясудУкраина


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