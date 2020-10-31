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Советник Ермака заявил, что цель судей КС – разозлить общество

Суббота, 31 октября 2020, 22:27
Советник Ермака заявил, что цель судей КС – разозлить общество
Михаил Подоляк

Антикризисный советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что повестка дня ближайших заседаний Конституционного Суда говорит о том, что судьи "преднамеренно идут на жесткую эскалацию".

Источник: комментарий Подоляка агентству Интерфакс-Украина

Детали: На ближайших заседаниях Конституционный суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть конституционность законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

По мнению Подоляка, цель КСУ - разозлить общество. Он также считает, что своими действиями судьи КС преднамеренно идут на "столь жесткую эскалацию".

Прямая речь: "Это ведь точно эскалация. Это ведь явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. По сути, можно и нужно говорить о том, что КС сегодня стал исключительно реакционным политическим органом. Не судейским. Не над схваткой. А именно участником и прямым заинтересантом провокационного политического процесса.

Если посмотреть на, скажем так, ближайший календарный план КС, то невооруженным глазом уже будет видна вся их прекрасная задумка. Максимально разозлить общество. Заставит его рвать и метать. Буквально, на 3 ноября одним за одним стоят спешные рассмотрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и сразу за ним закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Причем оба закона будут рассмотрены исключительно в закрытом режиме. Ну чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад".

 

Дополнительно: Советник Андрея Ермака добавил, что КС "явно выступает в интересах одной из сторон" и выразил опасения, что если решения суда отбросят страну назад в развитии, то "улица реально будет бурлить и рвать, и будет права". Он предостерег судей КСУ: "Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена".

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Напомним: КС 3 ноября планирует в закрытом режиме рассмотреть конституционность закона о языке.

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Темы: КСзакон о языкахОфис президента
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