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Конституционность закона о языке: КСУ проведет закрытое заседании 3 ноября

Суббота, 31 октября 2020, 20:58

Конституционный Суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть 3 ноября дело о конституционности закона о языке.

Источник: проект повестки дня заседаний КСУ

Дословно: "Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)".

Детали: Начало рассмотрения запланирован на 10:00 утра.

Напомним: 7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Нардепы, которые обратились в КС с конституционным представлением, указали, что закон о языке не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан".

Предыстория:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и попросила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
  • 20 мая члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией по украинскому закону о языке.

Украинская правда
Темы: языкКСКонституция


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