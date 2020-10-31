Конституционность закона о языке: КСУ проведет закрытое заседании 3 ноября

Конституционный Суд Украины планирует в закрытом режиме рассмотреть 3 ноября дело о конституционности закона о языке.

Источник: проект повестки дня заседаний КСУ

Дословно: "Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)".

Детали: Начало рассмотрения запланирован на 10:00 утра.

Напомним: 7 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Нардепы, которые обратились в КС с конституционным представлением, указали, что закон о языке не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан".

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