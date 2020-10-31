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Радник Єрмака заявив, що мета суддів КС – розлютити суспільство

Субота, 31 жовтня 2020, 22:27
Радник Єрмака заявив, що мета суддів КС – розлютити суспільство
Михайло Подоляк

Антикризовий радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду говорить про те, що судді "навмисно йдуть на жорстку ескалацію".

Джерело: коментар Подоляка агентству Інтерфакс-Україна

Деталі: На найближчих засіданнях Конституційний суд України планує в закритому режимі розглянути конституційність законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

На думку Подоляка, мета КСУ - розлютити суспільство. Він також вважає, що своїми діями судді КС навмисно йдуть на "таку жорстку ескалацію".

Пряма мова: "Це ж точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і прийняти розумні і зважені рішення. По суті, можна і потрібно говорити про те, що КС сьогодні став виключно реакційним політичним органом. Не суддівським. Не над сутичкою. А саме учасником і прямим заінтересантом провокаційного політичного процесу.

Якщо подивитися на, скажімо так, найближчий календарний план КС, то неозброєним оком уже буде видно всю їх прекрасну задумку. Максимально розлютити суспільство. Змусити його рвати і метати. Буквально, на 3 листопада одним за одним стоять нагальний до розгляду закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і відразу за ним закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Причому обидва закони будуть розглянуті виключно в закритому режимі. Ну щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад".

 

Додатково: Радник Андрія Єрмака додав, що КС "явно виступає в інтересах однієї зі сторін" і висловив побоювання, що якщо рішення суду відкинуть країну назад у розвитку, то "вулиця реально буде вирувати і рвати, і буде права". Він застеріг суддів КСУ: "Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країною заплачена величезна ціна".

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Нагадаємо: КС 3 листопада планує в закритому режимі розглянути конституційність закону про мову.

"Українська правда" в Threads

Теми: КСзакон про мовиОфіс президента
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