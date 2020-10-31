Радник Єрмака заявив, що мета суддів КС – розлютити суспільство

Антикризовий радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що порядок денний найближчих засідань Конституційного Суду говорить про те, що судді "навмисно йдуть на жорстку ескалацію".

Джерело: коментар Подоляка агентству Інтерфакс-Україна

Деталі: На найближчих засіданнях Конституційний суд України планує в закритому режимі розглянути конституційність законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

На думку Подоляка, мета КСУ - розлютити суспільство. Він також вважає, що своїми діями судді КС навмисно йдуть на "таку жорстку ескалацію".

Пряма мова: "Це ж точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і прийняти розумні і зважені рішення. По суті, можна і потрібно говорити про те, що КС сьогодні став виключно реакційним політичним органом. Не суддівським. Не над сутичкою. А саме учасником і прямим заінтересантом провокаційного політичного процесу.

Якщо подивитися на, скажімо так, найближчий календарний план КС, то неозброєним оком уже буде видно всю їх прекрасну задумку. Максимально розлютити суспільство. Змусити його рвати і метати. Буквально, на 3 листопада одним за одним стоять нагальний до розгляду закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і відразу за ним закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Причому обидва закони будуть розглянуті виключно в закритому режимі. Ну щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад".

Додатково: Радник Андрія Єрмака додав, що КС "явно виступає в інтересах однієї зі сторін" і висловив побоювання, що якщо рішення суду відкинуть країну назад у розвитку, то "вулиця реально буде вирувати і рвати, і буде права". Він застеріг суддів КСУ: "Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країною заплачена величезна ціна".

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Нагадаємо: КС 3 листопада планує в закритому режимі розглянути конституційність закону про мову.