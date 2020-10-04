Песков: РФ введет своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении
Воскресенье, 4 октября 2020, 01:56
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах возможен только при условии согласия Азербайджана и Армении.
Источник: РБК
Прямая речь: "Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон".
Что было ранее: Премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста Al Jazeera о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы "могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ".
Справка: Сопредседателями Минской группы (The OSCE Minsk Group) являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.
Напомним:
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях - чтобы забрать тела погибших.