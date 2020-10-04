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Выборы в ВР на 208 округе: ЦИК зарегистрировала жену погибшего депутата

Воскресенье, 4 октября 2020, 19:13

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты на промежуточных выборах по округу №208 в Черниговской области Людмилу Давыденко.

Источник: пресс-служба ЦИК, Людмила Давыденко в Facebook

Дословно: "Во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины, который баллотируется в ОВО №208 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года Людмилу Давыденко.

Давыденко Людмила Алексеевна, родилась 5 февраля 1980 года в городе Бахмач Бахмачского района Черниговской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, отсутствуют сведения о партийности, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение".

Детали: В ЦИК отметили, что таким образом на промежуточных выборах народного депутата в ОВО №208 зарегистрировано 18 кандидатов.

На странице Людмилы Давыденко в Facebook говорится, что она является женой бывшего народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в Киеве 23 мая.

Что предшествовало: 3-го октября полиция сообщила, что на 208 округе в Черниговской области в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Предыстория:

  • Парламентские выборы в 208-м округе состоятся параллельно с местными 25-го октября.
  • В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного беспартийного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие" и был избран по 208-му округу.
  • Ранее ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в народные депутаты в этом округе: Алексея Оскера, Михаила Побигая, Сергея Суханова, Ивана Донца, Олега Ляшко, Виталия Черного, Василия Крутчака, Анатолия Григорьевича Гунько, Анатолия Николаевича Гунько, Игоря Гунько, Владимира Василевича, Ивана Симоненко и Михаила Цисельского.

Украинская правда
Темы: виборыЦИКЧерниговская областьВерховная Рада


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