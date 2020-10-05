Степанов пугает Харьков новыми антирекордами после концерта

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал харьковские власти за концерт, проведенный в городе 3 октября несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в области.

Источник: глава Минздрава на брифинге

Прямая речь: "Концерт в Харькове 3 октября. Харьков, который сейчас постоянно находится в антирейтинге и практически ежедневно устанавливает антирекорды, - очень важно для местных властей было провести этот концерт.

Ну, конечно, у нас же выборы - это же главное. Не здоровье и жизнь граждан, а выборы. Поэтому обязательно надо провести концерт 3 октября, собрать тысячи людей. Чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет уже через неделю, 10 дней - увеличится оно или не увеличится. Это такая логика у местных властей, мне просто интересно?

В том числе для таких наших деятелей, которые, несмотря на опасность, которой они подвергают людей, еще раз хочу сказать, что у нас количество людей, которые госпитализируются, ежедневно увеличивается. Уже на сегодняшнее утро количество людей, находящихся в больницах, составляет 16 745 человек. На середину июля это количество было 3,5 тысячи. Почти в 5 раз увеличилось количество людей, одновременно находящихся в больницах".

Детали: После концерта певицы Оли Поляковой, который состоялся в Новобаварском районе Харькова в субботу, 3 октября, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина.

В Харьковской области в последнее время - больше всего новых случаев за сутки: 4 октября обнаружили 446 больных (Харьков - 385).

УП

Этому предшествовало: Ранее Максим Степанов критиковал местные власти Одессы, Запорожья, Днепра за проведение дней города или других праздников с концертами, которые собирали много людей, несмотря на пандемию коронавирусной болезни. В тех городах впоследствии действительно росло число больных COVID-19.