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Венедиктова может переехать в другую госдачу, ближе к Зеленскому – СМИ

Понедельник, 5 октября 2020, 10:23

Для генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая на днях пообещала уехать из президентской резиденции на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица", готовят другую государственную дачу – в Доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами.

Источник: Bihus.Info со ссылкой на источники

Дословно: "Речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток. По документам, которые Bihus.Info получили от администрации "Конча-Заспы", этот дом относится ко II классу комфорта, где стоимость аренды квадратного метра в год составляет 2350 гривен 46 копеек. По этим же документам, площадь дома, который передают Венедиктовой, – 129,2 кв. м".

Детали: Журналисты посчитали, что аренда этого дома семье генпрокурора будет стоить 303 тысячи гривен в год, или чуть больше 25 тысяч гривен в месяц. 

 

Отмечается, что сейчас за такую ​​цену можно снять двухкомнатную квартиру в центре столицы.

В случае с арендой на территории ГУСовской "Конча-Заспы" речь идет о целом отдельном доме в закрытом комплексе фактически посреди леса, круглосуточной бесплатной государственной охране и собственном пляже.

Журналисты отмечают, что окончательную стоимость аренды дома можно будет увидеть только в договоре, если переезд состоится.

Кроме основного здания на территории участка находится еще одно помещение – небольшой домик (это может быть баня или гараж, или даже дом для гостей). Но в документах, имеющихся в распоряжении Bihus.Info, об этом помещение не упоминается.

Журналисты напомнили, что на территории "Конча-Заспы" в несколько метрах от дома №79 находится резиденция Владимира Зеленского. Несмотря на обещание передать госдачи детям – президент переехал туда летом, а ремонт его имения делали за бюджетные деньги.

Что было раньше: Журналисты-расследователи узнали, что Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.

При этом генпрокурор воспользовалась секретным постановлением Кабинета министров, которым были внесены изменения в другое правительственное постановление. Эти изменения позволили пользоваться государственными дачами не только президенту, премьер-министру и главе Верховной Рады, как это было раньше, но и другим гражданам "в определенном субъектом управления порядке".

Позже в ГУД заявили, что госдачу открыли не для Венедиктовой, а для "экскурсий и культурных мероприятий".

Темы: Венедиктовагосимуществонедвижимость


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