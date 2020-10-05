На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям

В Луганской области из-за поджога возник очередной мощный пожар, детонируют боеприпасы.

Источник: Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook ·

Дословно: "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорвавшиеся боеприпасы".

Предыстория: