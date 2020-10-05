На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям
В Луганской области из-за поджога возник очередной мощный пожар, детонируют боеприпасы.
Источник: Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook ·
Дословно: "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.
Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорвавшиеся боеприпасы".
UPD: По состоянию на 14 часов администрация дала обновленную информацию: пожарные отстояли электроподстанцию возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.
Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и края села Артема.
Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной.
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
- По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, пострадали 17.
- 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской области локализованы.