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На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям

Понедельник, 5 октября 2020, 13:21
ГСЧС

В Луганской области из-за поджога возник очередной мощный пожар, детонируют боеприпасы.

Источник: Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook ·

Дословно: "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорвавшиеся боеприпасы".

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
  • По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, пострадали 17.
  • 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской области локализованы.

Украинская правда
Темы: пожарЛуганская область


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