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На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям

Понедельник, 5 октября 2020, 14:39
На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям
ГСЧС

В Луганской области из-за поджога возник очередной мощный пожар, детонируют боеприпасы.

Источник: Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook ·

Дословно: "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.

Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорвавшиеся боеприпасы".

UPD: По состоянию на 14 часов администрация дала обновленную информацию: пожарные отстояли электроподстанцию возле села Артема и магистральный газопровод высокого давления, который проходит вдоль деревни.

 
 

Сейчас укрощают огонь, который распространяется в направлении пгт Петропавловка и края села Артема.

Для безопасного тушения пожара, электроподстанция пока остается обесточенной.

Предыстория:

  • 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
  • Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
  • В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
  • По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, пострадали 17.
  • 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской области локализованы.

Украинская правда

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Темы: пожарЛуганская область
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