На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям
Понедельник, 5 октября 2020, 13:21
В Луганской области из-за поджога возник очередной мощный пожар, детонируют боеприпасы.
Источник: Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook ·
Дословно: "Внезапно" запылало даже там, где не было пожаров в 2014 -15 годах после масштабных обстрелов из Града. Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема.
Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям. Спасатели сдерживают пожар. От пожара детонируют не разорвавшиеся боеприпасы".
Предыстория:
- 30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
- В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.
- По состоянию на 19:00 1 октября в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, пострадали 17.
- 2 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что масштабные пожары в Луганской области локализованы.
Украинская правда