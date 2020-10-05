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Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои

Понедельник, 5 октября 2020, 13:59
Нагорный Карабах: между Арменией и Азербайджаном возобновились бои

Азербайджан заявил, что утром 5 октября Армения запустила по его территории ракету. Армения, в свою очередь, утверждает, что это Азербайджан начал широкомасштабное наступление.

Источник: "Азертадж" и "Арменпресс"

Детали: По информации "Азертадж" со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в понедельник утром технические средства радиолокационных систем сил ПВО Азербайджана зафиксировали пуск ракеты, выпущенной по Азербайджану со стартовых позиций в Джермукском, Гафанском и Бердском районах Армении.

Сообщается, что уже несколько дней противник, "прижатый по всему фронту", систематически наносит ракетные удары с территории Армении по густонаселенным районам Азербайджана и гражданской инфраструктуре на территории Азербайджана.

В то же время, как сообщает "Азертадж", Минобороны Армении отрицает факт обстрела территории Азербайджана со стороны Армении и заявляет, что он велся с оккупированных территорий.

В Минобороны Азербайджана заявили, что "такие безответственные и преступные действия Армении целенаправленно вынуждают Азербайджан на ответные меры".

Министерство обороны Азербайджана представило видео, которое якобы подтверждает пуск ракет с территории Армении.

В то же время, "Арменпресс" со ссылкой на Минобороны Армении сообщает, что "утром противник начал широкомасштабное наступление в южном направлении. Наши войска ведут упорные бои, отбрасывая противника назад. В то же время Вооруженные силы Азербайджана начали интенсивно обстреливать и Степанакерт. На данный момент делаются уточнения относительно пострадавших".

Согласно сообщению, в целом на фронте ночью было относительно спокойно, на некоторых участках перестрелка сохранялась, однако ранним утром все стало обостряться.

В Минобороны назвали "распространяемой азербайджанской стороной дезинформацией" заявления, что якобы из некоторых районов Армении обстреливаются азербайджанские цели и что видеозапись с якобы доказательством обстрела ничего не подтверждает.

Напомним:

  • С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
  • В Минской группе ОБСЕ, которая занимается конфликтом в Нагорном Карабахе, призывают к немедленному прекращению огня, в частности, в гуманитарных целях - чтобы забрать тела погибших.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нагорный КарабахАзербайджанАрмениявойна
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