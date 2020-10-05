Азербайджан взял под контроль три села в Нагорном Карабахе – президент
Понедельник, 5 октября 2020, 20:19
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль три села в Джабраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.
Источник: Алиев в Twitter
Дословно: "Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях.
Успешная операция нашей героической армии продолжается. Карабах – это Азербайджан!".
Напомним:
- С 27 сентября на линии соприкосновения между Азербайджаном и самопровозглашенным Нагорным Карабахом продолжаются интенсивные боевые действия.
- Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа, второго крупнейшего в стране, совершенного с территории Армении, но в Ереване это опровергли. Об осуществлении обстрела заявил Нагорный Карабах.
Украинская правда