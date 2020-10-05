Азербайджан взял под контроль три села в Нагорном Карабахе – президент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия страны взяла под контроль три села в Джабраильском районе и ряд стратегических высот на линии соприкосновения в Карабахе.

Источник: Алиев в Twitter

Дословно: "Азербайджанская армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы, Мазра Джебраильского района и несколько стратегических высот на различных направлениях.

Успешная операция нашей героической армии продолжается. Карабах – это Азербайджан!".

Напомним: