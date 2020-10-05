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Минздрав будет предлагать усилить карантин при заполнении больниц на 60% – Степанов

Понедельник, 5 октября 2020, 23:33
Минздрав будет предлагать усилить карантин при заполнении больниц на 60% – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при заполнении коек в больницах более чем на 60% больными COVID-19 в Украине будут предлагать жесткого карантина.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "Основным показателем является способность медицинской системы оказывать помощь больным COVID-19. Общее количество коек, отведенных на лечение коронавируса, составляет около 37 000 в Украине. В больницах находится с диагнозом или подозрением на коронавирус 16745 человек.

Если мы выйдем больше чем на 60%, мы (Минздрав - ред.) будем предлагать не действовать исключительно в условиях адаптивного карантина, а вводить жесткие ограничения на территории всей страны".

Детали: Степанов считает, что делать полный локдаун в Украине не нужно. Он назвал основными причинами роста количества заражений "легкомыслие" и "игру в политику".

Напомним:

  • 5 октября Степанов заявил, что суточный прирост больных может достичь на этой неделе 5 тысяч.
  • Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных COVID-19 может колебаться от 7-ми до 9-ти тысяч случаев в день в нашей стране.

Знать больше: Динамика пандемии COVID-19 в Украине и мире в инфографике

COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Роман Петренко, УП

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Темы: МинздравСтепановкоронавирускарантинэпидемия
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