ЦИК Кыргызстана признал выборы недействительными

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными итоги парламентских выборов, которые прошли 4 октября и вызвали волну протестов.

Источник: "24.kg", "Интерфакс" со ссылкой на главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову

Прямая речь: "В целях недопущения напряжения обстановки в стране принято такое решение. Из присутствующих на заседании 11 членов ЦИК все единогласно поддержали предложение".

Детали: Член комиссии Гульнара Джурабаева сказала "24.kg", что обсуждался также вопрос о самороспуске ЦИК. Она считает, что этой избирательной кампанией ЦИК дискредитировал себя, и "поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий".

Что предшествовало: Накануне участники протестов против результатов парламентских выборов в Кыргызстане машиной протаранили ворота возле парламента в столице Бишкеке и ворвались в здание.

В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Сообщается о минимум 16 пострадавших.

Справка: В состоявшихся в Киргизии 4 октября выборах приняли участие 56% из 3,5 млн зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий.